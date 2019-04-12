Футбол

The Telegraph: Кейн выбыл на три месяцаSports.ru 03:36

Стал известен срок восстановления форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна от травмы боковой связки левого голеностопа, полученной в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0). Ожидается, что игрок пропустит до трех месяцев.
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Лидер «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона

Газета.Ru05:34

СМИ: Кейн из-за травмы пропустит остаток сезона и финальную стадию Лиги наций

Sport24.ru03:03

СМИ: Кейн выбыл до конца сезона

Матч ТВ01:47

«Тоттенхэм» подтвердил перелом руки у Алли

Спорт-Экспресс02:50

СМИ: Кейн пропустит до трёх месяцев из-за травмы и не сыграет в Лиге наций

Чемпионат01:47

СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Кейн пропустит остаток сезона из-за травмы

RT на русском03:57

У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки

Советский спортвчера в 15:30
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Обновлено в 05:07
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала, почему ее голос снова звучит так мощно

За несколько дней до своего юбилейного концерта Алла Пугачева открыла секрет, почему ее голос сегодня звучит так же мощно, как и во времена молодости.
Обновлено в 05:52
Футбол

Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр

Обновлено в 06:13
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

Обновлено в 06:01
Политика

Украинский канал «1+1» подаст в суд на Порошенко

Генеральный директор украинского холдинга 1+1 Media Александр Ткаченко сообщил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко после его появления в эфире программы «Право на власть».
Обновлено в 03:33
Экономика

Суд в Лондоне арестовал имущество бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал по иску Внешпромбанка имущество на один миллиард 750 тысяч долларов.
Обновлено в 04:00
Политика

Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ

Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Здоровье

Специалисты составили список ранних симптомов рака

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»

Обновлено в 06:27
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с Россией

Представитель Кремля, говоря об аресте, отметил лишь, что журналист был «независимым источником информации», которого подвергли преследованию.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Следователи начали проверку информации о горах мусора в Пятигорске

Недавно в социальных сетях опубликовали фотографии и видео с переполненными мусорными баками, а также стихийными свалками на улицах Пятигорска.
Обновлено в 05:03
Общество

Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге

Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику

Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Общество

Скрывающийся «основатель» Facebook запросил убежище в Эквадоре

Житель Нью-Йорка Пол Челья, который утверждает, что ему принадлежит половина компании Facebook, и которому грозит экстрадиция в США из Эквадора, запросил политическое убежище в этой латиноамериканской республике.
Обновлено в 06:31
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено в 05:15
Футбол

Отец Азмуна рассказал, о чем попросил Семака

Нападающего «Зенита» Сердара Азмуна хотел видеть в команде лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
Обновлено в 02:45
Экономика

В Москве 37 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые

По итогам первого квартала 2019 года количество самозанятых в Москве составило 34,6 тысяч человек, а суммарный доход от их деятельности составил 1,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом

Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
Космос

Ученый призвал готовиться к решению вопроса размножения в космосе

Ученые считают необходимым готовиться к решению вопроса о размножении людей в космосе в будущем, но делать это необходимо поэтапно, с соблюдением этики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
Обновлено в 05:30
Космос

Роскосмос согласовал с NASA перенос запуска «Союза МС-13» к МКС

Корабль запустят 20 июля Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС на 20 июля, сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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