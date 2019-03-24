Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против МэйКоммерсантъ вчера в 20:34
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times. Порядка 11 министров подтвердили газете, что хотят отставки Мэй.
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Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Авто
Российский рынок люксовых автомобилей упал на четверть в феврале
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске
Обновлено в 00:52
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве
Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Культура
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
Соколов: Историки много чего знают наверняка.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Обновлено вчера в 22:57
Наука
Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни
Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.
Обновлено вчера в 02:37
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Спорт
Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевиками
Люди вдохнули отравляющий газ после обстрела населенного пункта снарядами, выпущенными террористами В Сирии более 20 мирных жителей госпитализировали с симптомами отравления газом после обстрела боевиками.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей
Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера»
Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей «регулярки», включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что «он порезан».
Обновлено в 00:38
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Победителем аукциона по маршруту №34 стала компания «Дизель»
Власти подвели итоги аукциона на обслуживание маршрута №34 «Микрорайон Новые Ляды – улица 1905 года».
Обновлено в 00:30
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Спецпрокурор США Мюллер завершил расследование «российского дела»
В ходе своего расследования Роберт Мюллер должен был установить, действительно ли существовал сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.
Обновлено 22 марта в 17:33
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Хоккей
Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту»
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины.
Обновлено в 01:48
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Порядка ста человек отравились в Хасавюрте
В Хасавюрте с различными симптомами отравления в центральную городскую больницу города поступили, по нашим данным, около 90 человек.
Обновлено вчера в 04:15