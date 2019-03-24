Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против МэйКоммерсантъ вчера в 20:34
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times. Порядка 11 министров подтвердили газете, что хотят отставки Мэй.
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Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
Обновлено в 02:14
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Общество
Росстат выявил самую популярную у россиян причину завести второго ребенка
Расчет на решение материальных проблем семьи с помощью средств господдержки (например, расчет на материнский капитал) назвали среди причин завести второго ребенка 36,2% мужчин и 42% женщин.
Обновлено в 03:00
Футбол
Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019
23 марта юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч против сверстников из Шотландии на стадии Элитного раунда чемпионата Европы — 2019.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Гидролабораторию для подготовки космонавтов откроют в начале лета
Гидролаборатория для тренировок космонавтов в условиях моделируемой невесомости была открыта в 1980 году.
Обновлено в 01:04
Политика
Спецпрокурор США Мюллер завершил расследование «российского дела»
В ходе своего расследования Роберт Мюллер должен был установить, действительно ли существовал сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.
Обновлено 22 марта в 17:33
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Политика
Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Братчане присоединятся к всероссийской акции в защиту Байкала
Организаторы приглашают присоединиться жителей городов Сибири к акциям в защиту Байкала.
Обновлено 21 марта в 23:26
Здоровье
В Камышине распространяется призыв о сохранении стоматологической поликлиники № 2 в прежнем виде
Написан он от лица коллектива структурного подразделения 1 ГАУЗ г. Камышина «Стоматологическая поликлиника № 1». Коллектив обращается к жителям камышинской земли с просьбой – цитируем:«о помощи в сохранении структуры нашего подразделения в том виде, в котором мы вступили в реорганизацию в 2016 году».
Обновлено в 03:10
Спорт
Загитова обратилась к болельщикам после чемпионата мира
Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила всех причастных к ее победе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:50
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия
Под Павловском столкнулись две маршрутки
Обновлено в 02:26
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Путешествия
Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 02:59
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Космос
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon перенесли на ноябрь
Обновлено 22 марта в 23:48
Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
У России есть шанс получить «украинские» FGM-148 Javelin
В американской армии с 1996 года стоит на вооружении ПТРК FGM-148 Javelin.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске
После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела четырёх погибших. Погибла семья из четырёх человек, проживавшая в доме.
Обновлено в 00:52
Экономика
Морские зерновые терминалы появятся в Азове и Таганроге
Обновлено вчера в 04:17