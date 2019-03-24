Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против МэйКоммерсантъ вчера в 20:34

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times. Порядка 11 министров подтвердили газете, что хотят отставки Мэй.
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Главные новости к утру 24 марта

Коммерсантъ00:01

СМИ: Кабинет британского премьера готовит полномасштабный заговор против Терезы Мэй с целью отстранения ее от власти

Эхо Москвывчера в 23:00

Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки

ТАССвчера в 18:28

Sunday Times сообщила о планах министров отправить Терезу Мэй в отставку

РИА Новостивчера в 19:59

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Газета.Ruвчера в 19:01

Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки

RT на русскомвчера в 18:49

The Times узнала о подготовке британскими министрами заговора против Мэй

РБКвчера в 20:01
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Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
Обновлено в 02:14
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Общество

Росстат выявил самую популярную у россиян причину завести второго ребенка

Расчет на решение материальных проблем семьи с помощью средств господдержки (например, расчет на материнский капитал) назвали среди причин завести второго ребенка 36,2% мужчин и 42% женщин.
Обновлено в 03:00
Футбол

Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019

23 марта юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч против сверстников из Шотландии на стадии Элитного раунда чемпионата Европы — 2019.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

Гидролабораторию для подготовки космонавтов откроют в начале лета

Гидролаборатория для тренировок космонавтов в условиях моделируемой невесомости была открыта в 1980 году.
Обновлено в 01:04
Политика

Спецпрокурор США Мюллер завершил расследование «российского дела»

В ходе своего расследования Роберт Мюллер должен был установить, действительно ли существовал сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.
Обновлено 22 марта в 17:33
Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Политика

Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Общество

Братчане присоединятся к всероссийской акции в защиту Байкала

Организаторы приглашают присоединиться жителей городов Сибири к акциям в защиту Байкала.
Обновлено 21 марта в 23:26
Здоровье

В Камышине распространяется призыв о сохранении стоматологической поликлиники № 2 в прежнем виде

Написан он от лица коллектива структурного подразделения 1 ГАУЗ г. Камышина «Стоматологическая поликлиника № 1». Коллектив обращается к жителям камышинской земли с просьбой – цитируем:«о помощи в сохранении структуры нашего подразделения в том виде, в котором мы вступили в реорганизацию в 2016 году».
Обновлено в 03:10
Спорт

Загитова обратилась к болельщикам после чемпионата мира

Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила всех причастных к ее победе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:50
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

Под Павловском столкнулись две маршрутки

Обновлено в 02:26
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Путешествия

Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 02:59
Политика

В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме

Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170

В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Космос

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon перенесли на ноябрь

Обновлено 22 марта в 23:48
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Футбол

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие

У России есть шанс получить «украинские» FGM-148 Javelin

В американской армии с 1996 года стоит на вооружении ПТРК FGM-148 Javelin.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске

После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела четырёх погибших. Погибла семья из четырёх человек, проживавшая в доме.
Обновлено в 00:52
Экономика

Морские зерновые терминалы появятся в Азове и Таганроге

Обновлено вчера в 04:17
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