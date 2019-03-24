Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против МэйКоммерсантъ вчера в 20:34
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times. Порядка 11 министров подтвердили газете, что хотят отставки Мэй.
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Происшествия
Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Челябинцев предостерегают от участия в незаконном митинге
Власти и правоохранительные органы напоминают челябинцам, что по закону о собраниях, митингах и демонстрациях организаторы не имеют права проводить мероприятие без согласования с органом местного самоуправления.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Совет муфтиев России призвал мусульман не поддаваться на провокации
Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ призывают верующих не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных митингах.
Обновлено 21 марта в 13:23
Политика
В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье
ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире
Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье
Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов
В женских консультациях и поликлиниках Амурской области установят информационные стенды, призывающие общество отказаться от абортов.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Reuters: в результате нападения в Мали погибли 110 человек
Не менее 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Путина попросили уйти в отставку
Обновлено вчера в 14:27
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией
Родригес подчеркнул, что более $1 млрд со счетов Венесуэлы в международных банках было переведено на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» несет стране только вред.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено вчера в 10:26
Культура
Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой
Обновлено вчера в 06:48
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире
Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:35