Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против МэйКоммерсантъ вчера в 20:34

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times. Порядка 11 министров подтвердили газете, что хотят отставки Мэй.
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с чего всё началось
Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет
 Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Московский Комсомолец03:40

Подробнее о событии

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Газета.Ruвчера в 19:01

Главные новости к утру 24 марта

Коммерсантъ00:01

The Times узнала о подготовке британскими министрами заговора против Мэй

РБКвчера в 20:01

Sunday Times сообщила о планах министров отправить Терезу Мэй в отставку

РИА Новостивчера в 19:59

Лидингтону не нужно кресло Мэй

Вести.Ru08:13

Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки

RT на русскомвчера в 18:49

Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки

ТАССвчера в 18:28
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Футбол

Казахстан — Россия 0:4

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Автоспорт

Сергей Сироткин: Проблема Williams не в машине

Отвечает Сергей Сироткин, выступавший за Williams в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:38
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено в 10:26
Политика

Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Петербурге задержали двух участников митинга за свободные выборы

Обновлено в 09:36
Культура

Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой

Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Политика

Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Общество

Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Отец Бритни Спирс запрещает ей выходить замуж

Отец 37-летней Бритни Спирс запрещает ей выходить замуж.
Обновлено 22 марта в 09:52
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Общество

Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве

Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Общество

Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала

Обновлено в 11:31
Политика

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Обновлено в 09:51
Политика

Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Спорт

Тутберидзе опубликовала личное письмо об Олимпиаде-2018

Обновлено в 12:01
Политика

Петиция об отмене Brexit собрала более 5 млн подписей

Парламентская петиция об отмене Brexit в Великобритании набрала уже более 5 млн подписей.
Обновлено в 11:32
Политика

Трамп: США следует признать Голанские высоты частью Израиля

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 13:20
Происшествия

Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией

Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Обновлено в 11:20
Экономика

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено вчера в 05:19
Космос

США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников

По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено в 05:39
Авто

Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8

Появилась информация о новом поколении спортивного купе Chevrolet Corvette C8.
Обновлено в 07:24
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2018/19.
Обновлено в 12:19
Общество

Новосельцева пожаловалась болельщикам на мужа

Обновлено в 11:55
Политика

Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
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