Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против МэйКоммерсантъ вчера в 20:34
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times. Порядка 11 министров подтвердили газете, что хотят отставки Мэй.
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Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.Московский Комсомолец03:40
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Общество
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Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Общество
Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала
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Происшествия
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Обновлено 21 марта в 13:20
Армия и оружие
Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией
Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
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Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
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Обновлено вчера в 05:19
Космос
США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
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Появилась информация о новом поколении спортивного купе Chevrolet Corvette C8.
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Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2018/19.
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Новосельцева пожаловалась болельщикам на мужа
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Политика
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По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
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