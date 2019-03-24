The Sunday Times узнала о заговоре министров против МэйКоммерсантъ вчера в 20:34

с чего всё началось

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times. Порядка 11 министров подтвердили газете, что хотят отставки Мэй.

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

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