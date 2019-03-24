Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против МэйКоммерсантъ вчера в 20:34

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times. Порядка 11 министров подтвердили газете, что хотят отставки Мэй.
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с чего всё началось
Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет
 Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Московский Комсомолец03:40

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11 британских министров, по некоторым данным, хотят сместить Терезу Мэй с поста премьера

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RT на русскомвчера в 18:49

The Times узнала о подготовке британскими министрами заговора против Мэй

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