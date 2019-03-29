The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер ПогбаБомбардир.ру 04:17

«Реал» летом собирается купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun. По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего француза порядка 145 миллионов евро. На подписании хавбека настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба

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