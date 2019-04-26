The Sun: «ПСЖ» предложит «Манчестер Юнайтед» за Де Хеа 60 миллионовБомбардир.ру 04:30

Клуб предложит за вратаря 60 миллионов евро. Кроме того, парижане предлагают испанскому голкиперу контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. «МЮ» эту же сумму Де Хеа платить отказывается.

The Sun: «ПСЖ» предложит «Манчестер Юнайтед» за Де Хеа 60 миллионов

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Политика Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Экономика Uber снизил оценку для IPO на 10% Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Политика Медведев отменил санкции против четырех украинцев Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Происшествия Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.

Происшествия Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».

Здоровье Компания «Новартис Фарма» снизила цену на препарат для лечения ХОБЛ Приходится констатировать, что в России ситуация еще более тревожная: показатели распространенности существенно превышают среднемировое значение, а пробелы в регуляторике и высокая стоимость лечения обостряют проблему доступности необходимой терапии.

Политика Медведчук заявил о зависти к его кумовству с Путиным Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что украинские журналисты и политики, называющие его кумом президента РФ Владимира Путина, в действительности просто ему завидуют.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Общество Император Японии в последний раз показался на публике перед отречением Император Японии Акихито и императрица Митико в последний раз официально показались в пятницу на публике в качестве царствующей четы перед предстоящим 30 апреля отречением монарха от престола.

Футбол «Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт "Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.

Авто Hyundai обновит кроссовер Tucson Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Кино Михаил Горбачев экстренно госпитализирован Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.

Политика Nord Stream 2 AG наносит ответный удар В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.

Гаджеты Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 проверили на прочность Традиционно известный блогер испытывал устройство огнем, канцелярским ножом, а также устроил ему тест на сгибание.

Политика В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.