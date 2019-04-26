Футбол

The Sun: «ПСЖ» предложит «Манчестер Юнайтед» за Де Хеа 60 миллионовБомбардир.ру 04:30

Клуб предложит за вратаря 60 миллионов евро. Кроме того, парижане предлагают испанскому голкиперу контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. «МЮ» эту же сумму Де Хеа платить отказывается.
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«ПСЖ» готов заплатить € 70 млн за де Хеа

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» де Хеа может продолжить карьеру во Франции

Газета.Ru03:43

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Матч ТВвчера в 23:34

The Sun: «ПСЖ» предложит «Манчестер Юнайтед» за Де Хеа 60 миллионов

Бомбардир.ру04:30

«ПСЖ» готовит новое предложение голкиперу «МЮ»

Sport.ru03:43

В Англии сообщили о готовности «ПСЖ» приобрести де Хеа за 70 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 23:34

«ПСЖ» готов предложить «МЮ» за Де Хеа €60 млн

Sport24.ru03:30
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
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