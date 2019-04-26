Футбол
The Sun: «ПСЖ» предложит «Манчестер Юнайтед» за Де Хеа 60 миллионовБомбардир.ру 04:30
Клуб предложит за вратаря 60 миллионов евро. Кроме того, парижане предлагают испанскому голкиперу контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. «МЮ» эту же сумму Де Хеа платить отказывается.
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