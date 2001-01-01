Футбол
The Sun: «Челси» хочет, чтобы Сарри продолжил руководить командойБомбардир.ру вчера в 05:26
На итальянца претендует «Ювентус» и, по информации СМИ, он уже договорился с туринцами об условиях личного контракта. Тем не менее совет директоров лондонцев хочет, чтобы 60-летний тренер пересмотрел свое будущее после того, как «Челси» занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Директор «Ювентуса» прибыл на переговоры с «Челси». Лондонцы не хотят отпускать Сарри
Бомбардир.рувчера в 17:10
Президент «Эмполи»: «Ювентус» надеется, что ситуация с Сарри решится к 15 июня
Чемпионатвчера в 15:50
Президент «Эмполи» утверждает, что у Сарри есть сложности с уходом из «Челси»
Спорт-Экспрессвчера в 16:03
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Модель осудили за откровенную фотосессию в Припяти
Интернет-пользователей возмутила откровенная фотосессия Instagram-модели, сделанная в Припяти.
Обновлено вчера в 14:31
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям правил дорожного движения, а также водителям, которые ранее были лишены прав.
Обновлено в 02:19
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Ранее в полиции сообщили, что более 200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Колпино пассажирский поезд переехал подростка
По информации АН «Оперативное прикрытие», неизвестный был сбит поездом №59 «Волга» сообщением «Нижний Новгород - Москва – Санкт-Петербург» 12 июня в 04:40 утра у 7-го пикета станции «Колпино».
Обновлено в 01:59
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".
Обновлено в 01:00
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Авто
Самый большой тест-парк ŠKODA в Петербурге
Запишитесь на МЕГА тест-драйв в Гриффин-Авто!Ждём Вас в нашем официальном дилерском центре SKODA на ул. Симонова, д.14!+7 (812) 441-39-39, www.griffin-auto.ru*по данным SKODA AUTO Russia в 2018 году.
Обновлено в 02:00
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Кино
Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Москве задержали бывшего и.о. мэра Рязани Сергея Карабасова
В Москве задержали бывшего и.о. мэра Рязани Сергея Карабасова. Об этом сообщила «МедиаРязань» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 02:10
Экономика
Москва покинула рейтинг 100 самых дорогих городов
Москва покинула рейтинг 100 городов, являющихся самыми дорогими для проживания иностранцев.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Врач ЖФК «Енисей» спасла пассажирку во время полета
Обновлено в 01:49
Игры
CD Projekt RED объяснила наличие члена у девушки из Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Только один омский школьник получил 100 баллов за ЕГЭ по географии
Количество учеников, которые не справились с заданиями ЕГЭ, уменьшилось на 20%.Еще 543 человека выбрали ЕГЭ по литературе.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Реквием рейсу МН17 или Через пять лет после крушения малазийского лайнера
Остается чуть больше месяца до пятой годовщины крушения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего 17 июля 2014 года рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено 11 июня в 04:54
Интернет
Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google
В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34
Общество
Эксперты дали советы по выбору клубники
Обновлено вчера в 22:03