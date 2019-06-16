Политика
The New York Times ответила на обвинения Трампа в изменеРоссийская газета 01:30
Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
Читать в источнике
Оценить305
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Обновлено вчера в 20:23
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко, упав на финише
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено 15 июня в 04:20
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Лады с загранпаспортом: особые версии, которые обитали только за границей
Lada Natacha Кабриолеты на базе переднеприводной восьмёрки делал с десяток компаний, что в СССР, что за пределами.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы
Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских
Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
Обновлено в 00:53
Здоровье
«Бережливые» поликлиники получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.
Обновлено в 00:00
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Общество
Более 1,3 тысячи столичных пар сыграют свадьбу 8 июля
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Происшествия
В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
Медики признали опасность офисной работы для здоровья
Ученые рассказали о том, что работа в офисе опасна для здоровья человека. Об этом сообщили специалисты британского общества Mind.
Обновлено в 00:51
Общество
Первый рисунок Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что носила ее на руках во сне
Анна Исаева, директор Юлии Началовой, призналась, что певица впервые приснилась ей после своей смерти.
Обновлено в 00:23