The New York Times ответила на обвинения Трампа в изменеРоссийская газета 01:30

Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.

The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене

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