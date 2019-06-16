Политика

The New York Times ответила на обвинения Трампа в изменеРоссийская газета 01:30

Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
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Газета The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

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