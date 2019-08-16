Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота РоссииРБК 22:08
Как пишет The National Interest, из-за мощной и наукоемкой промышленности флот США отдает предпочтение крупным кораблям из-за их способности действовать на большом расстоянии, тем самым, реализуя принцип интервенционизма.
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Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Делегация из республики Южная Осетия изучила опыт ракитянских медиков
Делегация, возглавляемая министром здравоохранения и социального развития республики Южная Осетия Георгием Тотчиевым, посетила Вышнепенский и Бобравский офисы семейного врача и поликлинику Ракитянской ЦРБ.
Обновлено в 02:03
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено в 15:37
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Транспорт
Южный участок красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 18:57
Экономика
Прожиточный минимум пенсионера повысят в Забайкалье до 9832 руб
Величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Забайкалье предложили повысить на 11,2% - до 9832 рублей.
Обновлено в 22:02
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено в 03:08
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 15:32
Футбол
Сергей Матвеев: «Быстрые голы — это не фишка „Краснодара“»
Обновлено в 11:41
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском
Борт "Уральских авиалиний", совершавший рейс Москва – Симферополь, сразу после взлета начал терять высоту из-за отказа двигателя.
Обновлено 15 августа в 04:53
Финансы
Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро
Потери российской валюты по отношению к доллару превысили 1,9 процента, а к евро составили 0,9 процента.
Обновлено в 23:00
Футбол
В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.
Обновлено в 16:55
Политика
В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций
С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Эти знаки Зодиака панически боятся перемен
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые тяжелее всего пускают в свою жизнь перемены и всячески им противятся.
Обновлено 14 августа в 23:34
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 22:35
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено в 21:36