Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ РоссииГазета.Ru 21:03
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Издание отметило, что Россия списывает старые крупные корабли, которые были наследием Советского Союза.
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Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
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В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
Обновлено в 20:13
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Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей с 2020 года
Представитель министерства труда и социальной защиты РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что ведомство предложило с 1 января 2020 года увеличить минимальный размер оплаты труда на 850 рублей до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 08:19
Теннис
Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.
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Как стало известно в субботу, 17 августа, выступление художественного руководителя Мариинского театра Петербурга Валерия Гергиева на Зальцбургском фестивале в Австрии получило прохладные отзывы критиков.
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Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
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Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
«Интер» интересуется Алексисом Санчесом
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Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Обновлено в 19:26
Общество
В Турции обнаружили могилу внучки грузинской царицы Тамары
В турецкой провинции Эрзурум археологи нашли могилу, которая, предположительно, принадлежит внучке легендарной царицы Тамары Гурджи-Хатун и ее сыну, султану Ала ад-Дин Кай-Кубаду.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Транспорт
Южный участок красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 18:57
Космос
США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено в 18:27
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала видео, посвященное ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».
Обновлено в 11:33
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
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Происшествия
«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу
Читатели испанского издания El Confidencial раскритиковали собственные ВВС за инцидент с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу, который летел над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении двух истребителей.
Обновлено в 05:15
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Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
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Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за пять лет пребывания на посту вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов.
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В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
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Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
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Число абортов сократилось в Ростовской области
В Ростовской области в текущем году сильно сократилось число абортов по сравнению с таким же периодом 2018 года, сообщили в Заксобрании региона.
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