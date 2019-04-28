Политика

The National Interest предложил план примирения США с РоссиейГазета.Ru 06:55

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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