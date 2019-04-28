Политика
The National Interest предложил план примирения США с РоссиейГазета.Ru 06:55
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву
В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Китай создал копию российского истребителя Су-35
Китайским инженерам удалось создать точную копию российского самолёта Су-35.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Футбол
Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»
Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)
Обновлено в 11:22
Транспорт
Самолет Москва-Париж сел в Калуге из-за запрета французских властей
Первый рейс из московского аэропорта Жуковский в Париж приземлился в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Обновлено в 12:03
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Гаджеты
На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа
В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
Обновлено в 10:05
Общество
На Свердловскую область обрушились метели и снегопады
Обновлено в 12:01
Политика
Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины
По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.
Обновлено в 05:41
Авто
ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поразил блогеров
Как оказалось, ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поразил блогеров своими возможностями.
Обновлено в 11:30
Космос
ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»
Обновлено в 05:18
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Наука
Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе
Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Обновлено в 08:14
Политика
На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС
Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.
Обновлено в 00:34
Культура
Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено вчера в 09:11
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Экс-президенту Перу тюремное заключение заменили на домашний арест
В Перу апелляционный суд постановил заменить предварительное заключение на 3 года для экс-президента Педро Пабло Кучински на домашний арест.
Обновлено в 09:50
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51