Политика

The National Interest предложил план примирения США с РоссиейГазета.Ru 06:55

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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В Госдуме оценили предложение американских СМИ помирить РФ и США

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Эксперт оценил предложенный СМИ способ «помирить» Россию и США

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Способ помирить Москву и Вашингтон назвали в США

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The National Interest рассказал о способе «помирить» США и Россию

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Американские СМИ нашли способ помирить Россию и США

URA.Ruвчера в 21:55

Зарубежные журналисты придумали способ «помирить» США и Россию

РЕН ТВ06:39

National Interest предложил план примирения США с Россией

РИА Новостивчера в 20:40
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Краснодар — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)

Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Обновлено в 12:24
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Культура

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:09
Наука

Вакцина против рака успешно протестирована на людях

Обновлено вчера в 00:16
Происшествия

В доме рэпера Гуфа случился пожар

Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Политика

Путин рассказал о разговоре с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Культура

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Политика

Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины

По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью

Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Авто

Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия

Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер

Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Кино

Мировые сборы финала «Мстителей» составили $1,2 млрд

Последняя часть супергеройского фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на дистрибутора Walt Disney Co. В США и Канаде — крупнейшем кинорынке — цифра составила $350 млн.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Религия

Патриарх Кирилл проведал неизлечимо больных детей

Обновлено в 08:12
Происшествия

Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар

Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Обновлено в 12:50
Здоровье

Старость признали болезнью, с которой можно бороться

Можно констатировать: старость наконец признали болезнью. И с ее проявлениями можно и нужно бороться.
Обновлено в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
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