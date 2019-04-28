Политика

The National Interest предложил план примирения США с РоссиейГазета.Ru 06:55

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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Эксперт оценил предложенный СМИ способ «помирить» Россию и США

ФАН06:58

Зарубежные журналисты придумали способ «помирить» США и Россию

РЕН ТВ06:39

National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США

Известиявчера в 23:13

The National Interest рассказал о способе «помирить» США и Россию

RT на русском05:05

Американские СМИ нашли способ помирить Россию и США

URA.Ruвчера в 21:55

Способ помирить Москву и Вашингтон назвали в США

News.ruвчера в 21:43

National Interest назвал способ «помирить» Россию и США

РИА Новостивчера в 20:40
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Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол

Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»

"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
Обновлено в 04:13
Автоспорт

60 минут до старта: Комментарий Карлоса Сайнса-старшего

В интервью F1News.ru Карлос Сайнс, отец испанского гонщика McLaren, посетовал на то, что его сыну сильно не везёт в этом сезоне, но он не теряет мотивации, так что результаты обязательно будут.
Обновлено в 07:10
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Авто

Объявлена точная дата презентации серийного Renault Arkana

Производственная версия нового кросс-купе будет официально представлена 22 мая нынешнего года. Эту дату анонсировала пресс-служба Renault.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Недавно родившая Виктория Лопырева показала фигуру в купальнике

Модель Виктория Лопырева показала фигуру в откровенном купальнике на своей страничке в сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области

Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой

Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Религия

В праздновании Пасхи в России приняли участие более 4,3 млн человек

Обновлено в 06:27
Религия

В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Авто

Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина

Как показывает практика, у большинства автомобилей «аварийный» запас хода в зависимости от скорости движения и нагрузки на электрооборудование (доказано, что включенные фары, магнитола, кондиционер и пр. тоже увеличивают расход топлива) составляет от 40 до 50 километров.
Обновлено в 00:45
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Хоккей

Вячеслав Быков: «Если Михеев превосходит Ковальчука, то берите Михеева, а не Ковальчука»

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair

Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Автоспорт

Дэвидсон: Квяту нечего терять — в таком состоянии гонщик выдаёт лучший пилотаж

Было бы интересно сравнить Квята с кем-то более опытным, как, например, когда он выступал бок о бок с Даниэлем Риккардо.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Путешествия

Российских туристов не выпускают из аэропорта Гуанчжоу

Обновлено в 06:00
Хоккей

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
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