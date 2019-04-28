Политика
The National Interest предложил план примирения США с РоссиейГазета.Ru 06:55
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика
Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда.
Обновлено в 10:21
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.
Обновлено вчера в 13:14
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Культура
Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Авто
Инстаграм недели
Обновлено в 05:40
Общество
Порт «Морской фасад» в Петербурге открыл круизный сезон
В пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" 28 апреля прибыл первый в этом сезоне туристический лайнер.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Происшествия
При сходе лавины в Швейцарии погибли четыре немецких лыжника
В результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии погибли четыре немецких лыжника, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:48
Здоровье
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
Обновлено в 09:58
Политика
Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ
Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» на домашнем поле
Обновлено в 07:30
Транспорт
Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста
Обновлено в 05:39
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Экономика
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Авто
Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58