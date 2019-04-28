Политика

The National Interest предложил план примирения США с РоссиейГазета.Ru 06:55

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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В Госдуме оценили предложение американских СМИ помирить РФ и США

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National Interest предложил план примирения США с Россией

РИА Новостивчера в 20:40

Зарубежные журналисты придумали способ «помирить» США и Россию

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Американские СМИ нашли способ помирить Россию и США

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Способ помирить Москву и Вашингтон назвали в США

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Эксперт оценил предложенный СМИ способ «помирить» Россию и США

ФАН06:58
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Происшествия

Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве

Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика

Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда.
Обновлено в 10:21
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.
Обновлено вчера в 13:14
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

У отца Вани Фокина изъяли машину за вождение в пьяном виде

Обновлено в 05:12
Культура

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 09:17
Авто

Инстаграм недели

Обновлено в 05:40
Общество

Порт «Морской фасад» в Петербурге открыл круизный сезон

В пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" 28 апреля прибыл первый в этом сезоне туристический лайнер.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Происшествия

При сходе лавины в Швейцарии погибли четыре немецких лыжника

В результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии погибли четыре немецких лыжника, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:48
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия

На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

Обновлено в 09:58
Политика

Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ

Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» на домашнем поле

Обновлено в 07:30
Транспорт

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

Обновлено в 05:39
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Экономика

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Авто

Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Авто

В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang

Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
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