Политика
The National Interest предлагает США план примирения с РоссиейREGNUM 05:47
Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией. Соответствующий материал был опубликован в данном журнале.
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Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей
В студии программы «Звезды сошлись» актриса Наталья Андрейченко, прославившаяся ролью Мэри Поппинс, осудила Максима Дунаевского.
Обновлено вчера в 15:40
Транспорт
ГИБДД оштрафовала участников стихийного автослета напротив УПИ
Сотрудники Госавтоинспеции накануне, 27 апреля, оштрафовали участников автосходки напротив УПИ.
Обновлено в 05:12
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Футбол
Сульшер: «„МЮ“ не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»
Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский стал поваром в Турции
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты
Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Наука
В Мировом океане растут скорость ветра и высота волн
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом. К таким выводам пришли ученые из Австралии и Индонезии.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек
Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО
Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».
Обновлено в 05:16
Космос
В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра
Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Представлено геймерское кресло Xiaomi AutoFull gaming chair ценой $415
Новинка, названная AutoFull gaming chair, оценена в $415. Кресло выполнено в духе кресла спорткара.
Обновлено в 03:13
Футбол
Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»
"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
Обновлено в 04:13