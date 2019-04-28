Политика

The National Interest предлагает США план примирения с РоссиейREGNUM 05:47

Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией. Соответствующий материал был опубликован в данном журнале.
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The National Interest рассказал о способе «помирить» США и Россию

RT на русском05:05

National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США

ФАНвчера в 21:32

Курс на сближение: американские эксперты увидели пользу от признания Крыма российским

РЕН ТВвчера в 21:58

Американские СМИ нашли способ помирить Россию и США

URA.Ruвчера в 21:55

Способ помирить Москву и Вашингтон назвали в США

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National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США

Известиявчера в 23:13

National Interest назвал способ «помирить» Россию и США

РИА Новостивчера в 20:40
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Происшествия

Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек, сообщили СМИ

Обновлено в 04:13
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей

В студии программы «Звезды сошлись» актриса Наталья Андрейченко, прославившаяся ролью Мэри Поппинс, осудила Максима Дунаевского.
Обновлено вчера в 15:40
Транспорт

ГИБДД оштрафовала участников стихийного автослета напротив УПИ

Сотрудники Госавтоинспеции накануне, 27 апреля, оштрафовали участников автосходки напротив УПИ.
Обновлено в 05:12
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Футбол

Сульшер: «„МЮ“ не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»

Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты

Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Наука

В Мировом океане растут скорость ветра и высота волн

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом. К таким выводам пришли ученые из Австралии и Индонезии.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО

Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».
Обновлено в 05:16
Космос

В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра

Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Гаджеты

Представлено геймерское кресло Xiaomi AutoFull gaming chair ценой $415

Новинка, названная AutoFull gaming chair, оценена в $415. Кресло выполнено в духе кресла спорткара.
Обновлено в 03:13
Футбол

Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»

"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
Обновлено в 04:13
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