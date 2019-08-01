Политика
National Interest оценил военно-морской парад в ПетербургеРИА Новости вчера в 19:03
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.
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Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Иркутские власти посчитали количество пострадавших при наводнении
Если ведомство подтвердит, что утраченное жилье было единственным, то власти начнут выдавать сертификаты эти людям.
Обновлено в 01:18
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
Умер клавишник Kinks Йен Гиббонс
Бывший клавишник британской группы Kinks Йен Гиббонс скончался 1 августа 2019 года в возрасте 67 лет от рака мочевого пузыря.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
В Заветинском районе завершена газификация ЦРБ
В поликлинике ЦРБ недавно установлено новое медицинское оборудование, поставленное в рамках областной программы развития здравоохранения.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Влюбленная пара в Британии занялась сексом прямо на глазах у прохожих
Парень и девушка занялись сексом в парке прямо на глазах у других людей.
Обновлено в 01:39
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Общество
После шторма в Одессе: смерч, уплывшие авто и затопленные реки - новые видео
В Одессе в субботу, прошел сильнейший ливень, практически затопив многие улицы города.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Шюррле рассказал, что общего у «Спартака» и дортмундской «Боруссии»
Новичок "Спартака", полузащитник Андре Шюррле после матча 4-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0) поделился впечатлениями о России.
Обновлено вчера в 15:09
Единоборства
Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5
В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Складные колеса: а что, так можно было?
Трансмиссии современных полноприводных автомобилей очень вредно, если автомобиль эксплуатируется на колесах разного диаметра.
Обновлено в 01:07
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Мощный ливень в Благовещенске повалил деревья, затоплены улицы
Обновлено вчера в 09:57
Футбол
Головин о победе «Монако» над «Сампдорией»: «Не подвели этот город»
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Сампдорией» (1:0) в рамках домашнего предсезонного турнира Philipp Plein Cup.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»
Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Проводники поезда Москва — Владивосток — о нюансах путешествия через страну
"У ротозеев воруют часто" С проводником Дмитрием (" фамилию не называйте, начальство строгое") мы успеваем созвониться, пока фирменный поезд "Россия" стоит на станции Зима по пути из Владивостока в Москву.
Обновлено в 01:00
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Зидан одобрил трансфер Фернандеша в «Реал»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15