Армия и оружие
The National Interest оценил российский танк Т-90МСRT на русском 21:57
Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС. В статье автор указывает, что данная боевая машина является модифицированной экспортной версией танка Т-90.
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Политика
Жители южных Курил выступили против передачи островов Японии
Обновлено в 20:51
Общество
Друзь уезжает в США на фоне скандала
Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Политика
Венесуэла получит 300 тонн гуманитарной помощи из России
Обновлено в 19:31
Экономика
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти.
Обновлено в 21:30
Политика
Против Трампа подали иск 16 штатов США
Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 21:12
Политика
Делегации США и КНР начнут серию торговых переговоров уже 19 февраля
Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", - говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Обновлено в 20:58
Политика
Facebook назвал условие разблокирования проекта RT
Позже в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с блокировкой Facebook страницы одного из проектов телеканала RT наносит ущерб реноме крупных международных цифровых компаний, которые зачастую используются правительствами недружественных РФ стран для оказания давления на российские СМИ.
Обновлено в 16:25
Политика
В Оттаву едет конвой из 170 грузовиков с недовольными решениями властей в нефтеотрасли
Конвой с протестующими из примерно 170 грузовиков подъезжает к столице Канады, чтобы высказать свое недовольство решениями властей в нефтяной отрасли страны.
Обновлено в 21:42
Политика
Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено в 09:50
Энергетика
В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%
Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Родителей экс-премьера Италии арестовали
Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства, передает ANSA.
Обновлено в 22:00
Единоборства
Мирко «Крокоп» Филипович хочет получить реванш с Федором Емельяненко
Хорватский боец-тяжеловес ММА Мирко "Крокоп" Филиппович рассчитывает провести реванш с россиянином Федором Емельяненко, рассказал глава Bellator Скотт Кокер.
Обновлено в 14:19
Наука
Умер автор термина «глобальное потепление»
В Нью-Йорке скончался геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер — автор термина «глобальное потепление».
Обновлено в 20:59
Политика
Сирия: военные РФ помогают местным жителям узнать судьбу родственников
Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР помогают местным жителям узнать судьбу их пропавших родственников.
Обновлено в 22:07
Политика
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни
Обновлено в 15:16
Происшествия
В США заключённые взломали автомобиль ради спасения ребёнка
Во Флориде (США) группа заключённых вскрыла автомобиль, чтобы спасти ребенка, который остался внутри.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны
Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Футбол
«Лидс» оштрафован на 200 тысяч фунтов за шпионаж за клубом Лэмпарда
Позже Бьелса признался, что это была его идея и вся ответственность за произошедшее лежит на нем. В результате клуб получил предупреждение от лиги, а также штраф в размере 200 тысяч фунтов.
Обновлено в 20:48
Политика
Порошенко обвинил Россию в стремлении создать «вторую версию» СССР
Украинский президент Петр Порошенко обвинил российскую сторону в стремлении "уничтожить украинскую государственность".
Обновлено в 21:39
Экономика
Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.
Обновлено в 14:25
Общество
Первый канал показал, как зрители шоу «Поле чудес» пакетами уносят еду
В эфире популярного шоу Первого канала «Поле чудес» появились кадры, на которых зрители по завершении съемок сметают с игрового барабана еду — гостинцы, привезенные участниками шоу.
Обновлено вчера в 16:12
Хоккей
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил дубль в первом периоде
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 20:25
Общество
Жителям российского города предложили чаще приходить в похоронное бюро
Жители Нового Уренгоя возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугах, напечатанного в чеке конторы.
Обновлено в 16:42
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны в мире
Business Insider составил рейтинг лучших в мире смартфонов. В него вошли 20 моделей американских, китайских и корейских производителей.
Обновлено в 13:49