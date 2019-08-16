Армия и оружие
В США оценили развитие российского флотаИзвестия вчера в 19:40
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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Общество
Володин предложил построить в Саратовской области еще один аэропорт
Есть планы по строительству аэропорта в Балакове.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
Обновлено в 02:43
Футбол
Семак извинился за эмоции после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:19
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 15:53
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Хоккей
Хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском матче
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 2:0 в товарищеском матче.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Семь человек пострадали в результате ДТП в Ульяновской области
Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Ульяновской области.
Обновлено в 09:17
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Общество
В ночь на понедельник в Ленобласти похолодает до 5 градусов
В Ленобласти в ночь на понедельник местами ожидается 5 градусов тепла, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 09:21
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Падение метеорита попало на видео на Сардинии
Мимо автострады пролетел метеорит, сообщает телеканал «МИР 24». Метеорит также видели на севере Африки и юге Франции.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Политика
В ЕЭК сообщили о возможном уходе Глазьева с должности советника Путина
Евразийская экономическая комиссия прокомментировала сообщения о возможном уходе экономиста Сергея Глазьева с поста советника президента России.
Обновлено 16 августа в 07:47
Происшествия
На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера
Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).
Обновлено в 08:42
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Здоровье
Российские медики порекомендовали запретить в школах смарт-часы
Российские медики порекомендовали запретить школьникам ношение смарт-часов.
Обновлено в 09:29
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД
Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Москве живодер привязал собаку к едущей машине
В Москве очевидцы сняли на видео издевательства над собакой: на 37-м километре трассы живодер на автомобиле тащил за собой привязанного к транспортному средству хромого алабая.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Политика
New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией
Газета New York Times сфокусировалась на теме расизма в высказываниях президента США Дональда Трампа и обходит стороной тему предполагаемых связей между президентом США и Россией, об этом заявил ответственный редактора New York Times Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции.
Обновлено 16 августа в 14:23
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42