Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Отмечается, что в комплексе используются четыре звукотепловых локатора, большая стабилизационная платформа и оптико-электронный модуль для определения шумов и кинетической энергии.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

Армия и оружие Армия и оружие В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИ Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.

Армия и оружие Армия и оружие Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Армия и оружие Армия и оружие Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.

Армия и оружие Армия и оружие Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.

Армия и оружие Армия и оружие Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных сил новыми технологиями самообороны.

Армия и оружие Армия и оружие В Сенате США призвали Турцию сделать выбор между Россией и Западом Инхоф отметил, что в США и НАТО считают Турцию очень важным партнером, поэтому она должна поступать так, как предусматривает этот статус.

Армия и оружие Армия и оружие В ГВКГ имени Бурденко поступил уникальный медицинский комплекс Оснащение медицинских учреждений Минобороны России производится в соответствии с программой развития военной медицины, утверждённой Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и реализуемой под непосредственным руководством заместителя Министра обороны Тимура Иванова, начальника ГВМУ Дмитрия Тришкина.

Армия и оружие Армия и оружие Глава Минобороны Шойгу подарил фуражку девушкам-КВНщицам из Вольска Президент КВН Александр Масляков находился в зале с Шойгу. По традиции глава Минобороны РФ подарил победителям свою фуражку.

Армия и оружие Армия и оружие Разведчики из Подмосковья пройдут курс десантной подготовки Военнослужащим предстоит изучить теоретический курс по организации разведки в тылу условного противника, пройти десантную подготовку с практическим выполнением прыжков на высотах от 800 до 2000 метров с использованием парашютных систем Д-10 и, кроме того, провести практические стрельбы из стрелкового оружия, используемого подразделениями специального назначения, в дневное и ночное время суток.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Дальность стрельбы ракетного комплекса «Метис» увеличат до 3 км В настоящее время ведутся работы по модернизации комплекса, в результате которых планируется увеличить его дальность с 2 до 3 километров.