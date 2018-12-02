Армия и оружие
Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Отмечается, что в комплексе используются четыре звукотепловых локатора, большая стабилизационная платформа и оптико-электронный модуль для определения шумов и кинетической энергии.
RT на русском01:19
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Россия придумала революционный способ уничтожения артиллерии противника: в США оценили российский «Пенициллин»
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