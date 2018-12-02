Армия и оружие

The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»
RT на русском
01:19

Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Отмечается, что в комплексе используются четыре звукотепловых локатора, большая стабилизационная платформа и оптико-электронный модуль для определения шумов и кинетической энергии.
RT на русском01:19

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National Interest предупредил артиллеристов США о «Пеницеллине» из России

РБК01:53

The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»

RT на русском01:19

National Interest рассказал о новом способе РФ уничтожения артиллерии США

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В США испугались российского «Пенициллина», способного уничтожить американскую артиллерию

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Российский «Пенициллин» привлек внимание военных экспертов в США

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NI назвал новый способ России уничтожать американскую тяжелую артиллерию

РИА Новостивчера в 21:40

Россия придумала революционный способ уничтожения артиллерии противника: в США оценили российский «Пенициллин»

Политическая Россиявчера в 09:37
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Армия и оружие

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался

Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35

Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной

Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие

На Украине начались сборы резервистов в регионах

В областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы резервистов, рассказал украинский президент Петр Порошенко.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности

Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны

Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных Сил новыми технологиями самообороны.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Разведчики из Подмосковья пройдут курс десантной подготовки

Военнослужащим предстоит изучить теоретический курс по организации разведки в тылу условного противника, пройти десантную подготовку с практическим выполнением прыжков на высотах от 800 до 2000 метров с использованием парашютных систем Д-10 и, кроме того, провести практические стрельбы из стрелкового оружия, используемого подразделениями специального назначения, в дневное и ночное время суток.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Уссурийское суворовское военное училище празднует 75-летний юбилей

Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие

Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие

ВСУшник открыл стрельбу в центре Одессы

Стрелявший оказался офицером ВСУ, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие

Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»

Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие

Летные испытания ракеты для нового «Панциря» завершатся в течение месяца

Летные испытания ракеты для новой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", предназначенной для борьбы с беспилотниками, завершат до конца 2018 года, сказано в материалах, размещенных на сайте госзакупок.
Обновлено в 01:59
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