Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в РоссииГазета.Ru 16:23
The National Interest назвало конкурента американского истребителя F-35. В издании призвали обратить внимание на российский МиГ-35, который значительно превосходит по огневой мощности своего предшественника МиГ-29.
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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске
Пострадавшие в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, которые были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи, находятся в стабильном состоянии.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
Huawei сокращает производство смартфонов
Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
Обновлено в 12:41
Происшествия
У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса
Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Здоровье
Ушла из жизни заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко
Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов выражают соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни члена Общественного совета при Уполномоченном Ольги Васильевны Мищенко.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика
Саакашвили мечтает быть Стивом Джобсом для Украины
Обновлено в 15:16
Происшествия
Автомобиль загорелся после тройного ДТП на Оптиков
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Финансы
«Газпром» разместил трехлетние бонды на 15 млрд рублей
«Газпром» разместил трехлетние облигации на 15 млрд руб. со ставкой первого купона 7,99% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка, являющегося одним из организаторов размещения, Денис Шулаков.
Обновлено 31 мая в 15:37
Шоу-бизнес
Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера
Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.
Обновлено в 15:31
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:02
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11