Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в РоссииГазета.Ru 16:23

The National Interest назвало конкурента американского истребителя F-35. В издании призвали обратить внимание на российский МиГ-35, который значительно превосходит по огневой мощности своего предшественника МиГ-29.
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The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Газета.Ru16:23

Американские СМИ рассказали о российском конкуренте истребителя F-35

Взгляд.ру12:30

В США встревожены огневой мощью МиГ-35

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Американцы опасаются мощи МиГ-35

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Американцев встревожила огневая мощь нового МиГ-35

Дни2431 мая в 10:20

National Interest назвал российского конкурента F-35

РИА Новости12:09
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

Пострадавшие в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, которые были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи, находятся в стабильном состоянии.
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Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Huawei сокращает производство смартфонов

Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
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Происшествия

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Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
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Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
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Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

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Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Происшествия

В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова

Обновлено в 13:56
Здоровье

Ушла из жизни заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко

Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов выражают соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни члена Общественного совета при Уполномоченном Ольги Васильевны Мищенко.
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Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика

Саакашвили мечтает быть Стивом Джобсом для Украины

Обновлено в 15:16
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Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

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Обновлено в 11:33
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии

Обновлено в 03:55
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Финансы

«Газпром» разместил трехлетние бонды на 15 млрд рублей

«Газпром» разместил трехлетние облигации на 15 млрд руб. со ставкой первого купона 7,99% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка, являющегося одним из организаторов размещения, Денис Шулаков.
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Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера

Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.
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Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
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Обновлено вчера в 15:02
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Уайлдер высказался о поражении Джошуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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