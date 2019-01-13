Политика

The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США
RT на русском
вчера в 20:38

Развивающееся сотрудничество Китая и России представляет собой «серьёзную стратегическую проблему» для Соединённых Штатов. Об этом сообщает The National Interest.
RT на русскомвчера в 20:38
с чего всё началось
Эксперты заявили
, что Вашингтон совершает серьёзный просчёт, не предприняв «стратегических корректировок, чтобы предотвратить всё более тесное сближение» России и Китая.
RT на русскомвчера в 20:38

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The National Interest назвал союз России и Китая «кошмаром» для США

Газета.Ru01:31

Союз России и Китая назвали американским «кошмаром»

НТВвчера в 23:41

National Interest: Союз России и Китая станет кошмаром для США

Российская газетавчера в 20:46

The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США

RT на русскомвчера в 20:38

Американцев пугают «кошмаром», который готовят Россия и Китай

URA.Ruвчера в 19:15

National Interest назвал «союз России и Китая» американским кошмаром

РИА Новостивчера в 17:10

The National Interest (США): российско-американские отношения в новую эпоху (The National Interest)

ИноСМИ11 января в 03:53
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Политика

В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова пустят в производство

Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2

Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика

Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Япония решила создать ударные самолеты электронной войны

Японское правительство решило разработать собственные ударные самолеты электронной войны для вывода из строя систем связи и радаров предполагаемого противника.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

На границе США и Мексики обнаружили туннель

Обновлено вчера в 19:59
Политика

Трамп рассказал о превосходстве американской экономики

Никто не может бросить вызов американской экономике, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 января.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

Обновлено вчера в 20:59
Политика

Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали две позиции ХАМАС в секторе Газа

7 января истребители и вертолёт Армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории.
Обновлено 11 января в 13:23
Политика

Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе

В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Помпео: США приветствуют закон о переименовании Македонии

Закон о переименовании Македонии, принятый 11 января парламентом страны, приветствуют власти США.
Обновлено вчера в 15:52
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