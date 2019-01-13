Политика
Развивающееся сотрудничество Китая и России представляет собой «серьёзную стратегическую проблему» для Соединённых Штатов. Об этом сообщает The National Interest.
RT на русскомвчера в 20:38
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с чего всё началось
Эксперты заявили, что Вашингтон совершает серьёзный просчёт, не предприняв «стратегических корректировок, чтобы предотвратить всё более тесное сближение» России и Китая.RT на русскомвчера в 20:38
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Политика
В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова пустят в производство
Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Япония решила создать ударные самолеты электронной войны
Японское правительство решило разработать собственные ударные самолеты электронной войны для вывода из строя систем связи и радаров предполагаемого противника.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Трамп рассказал о превосходстве американской экономики
Никто не может бросить вызов американской экономике, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 января.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю
Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали две позиции ХАМАС в секторе Газа
7 января истребители и вертолёт Армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории.
Обновлено 11 января в 13:23
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе
В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру
Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Помпео: США приветствуют закон о переименовании Македонии
Закон о переименовании Македонии, принятый 11 января парламентом страны, приветствуют власти США.
Обновлено вчера в 15:52