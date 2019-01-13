с чего всё началось

RT на русском вчера в 20:38

Развивающееся сотрудничество Китая и России представляет собой «серьёзную стратегическую проблему» для Соединённых Штатов. Об этом сообщает The National Interest.

Политика Политика В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Армия и оружие Армия и оружие Замену пистолету Макарова пустят в производство Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.

Политика Политика Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2 Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.

Политика Политика Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.

Армия и оружие Армия и оружие Япония решила создать ударные самолеты электронной войны Японское правительство решило разработать собственные ударные самолеты электронной войны для вывода из строя систем связи и радаров предполагаемого противника.

Политика Политика На границе США и Мексики обнаружили туннель

Политика Политика Трамп рассказал о превосходстве американской экономики Никто не может бросить вызов американской экономике, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 января.

Армия и оружие Армия и оружие В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

Политика Политика Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.

Политика Политика Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Израиля атаковали две позиции ХАМАС в секторе Газа 7 января истребители и вертолёт Армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории.

Политика Политика Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.

Политика Политика Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.

Политика Политика Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом.