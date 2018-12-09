Американское издание The National Interest назвало самое смертоносное российское оружие, с которым не захочет связываться НАТО. Автор статьи отметил особую опасность танков Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетных комплексов «Искандер» и ЗРК С-400.

Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: ракеты Ирана способны достичь Европы Спецслужбы стран Евросоюза узнали, что Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний, передает Die Welt.

Армия и оружие Армия и оружие Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие США намерены возобновить программу модернизации ядерных боеголовок W78 Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США планирует возобновить программу замены термоядерной боеголовки W78.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия останется без самонаводящихся пуль На следующий год директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов заявил, что созданием самонаводящихся пуль занимается совместная лаборатория ФПИ и Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Армия и оружие Армия и оружие Спецназ ЗВО пройдет курсы выживания в Приэльбрусье Ранее в Приэльбрусье военнослужащие со всей России прошли курсы интенсивной горной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие В Ахтубинске открыли памятник авиатехникам Памятник инженерно-техническому составу авиации открыт возле Аллеи Героев в мемориальном комплексе «Крыло Икара» в Ахтубинске.

Армия и оружие Армия и оружие Волонтёры «Нацкорпуса» разработали для ВСУ военный багги Волонтеры партии «Национальный корпус» совместно с ветеранами украинского полка «Азов» разработали военный багги, который планируют поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе, сообщает ресурс Украинские новости.

Армия и оружие Армия и оружие «Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии

Армия и оружие Армия и оружие Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Чехия поставляет Украине бронетехнику