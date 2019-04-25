Политика
The National Interest назвал причину проигрыша Порошенко на выборахPlanet Today 06:43
Агрессивный национализм, которого в своей политике придерживался президент Украины Петр Порошенко, стал ключевой причиной его позорного поражения на выборах.
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Общество
Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:28
Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Обновлено в 07:12
Политика
Путин прокомментировал указ о гражданстве для жителей ЛНР и ДНР
24 апреля президент России Владимир Путин подписал "Указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке".
Обновлено в 07:42
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Кино
Сюжет сериала про Ванду и Вижена может развернуться в 1950-е
На премьере четвёртой части «Мстителей» издание Variety спросило у звезды фильма Элизабет Олсен (Ванда Максимофф) о грядущем сериале для Disney+ с ней и Полом Беттани в главной роли «Ванда/Вижен».
Обновлено в 03:00
Общество
Медведев: ответственность за зарплаты бюджетников несут министры
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министрам разобраться с невыплатой зарплат бюджетникам.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Космос
Вторая ступень ракеты-носителя Atlas-5 взорвалась в 2018 году
В октябре прошлого года на орбите взорвалась вторая ступень ракеты-носителя Atlas-5 после вывода военного спутника связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на 18-ю эскадрилью контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 01:55
Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены
На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Мамаев назвал причину конфликта с Соловчуком
Обновлено в 07:37
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Политика
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.
Обновлено в 07:39
Политика
Путин заявил, что доволен итогами переговоров с Ким Чен Ыном
Обновлено в 05:40
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Стало известно, что полноразмерный концепт будущей новинки представят уже в июне.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Обновлено в 04:16
Экономика
Стоимость компании Microsoft ненадолго превысила $1 трлн
Стоимость компании Microsoft на некоторое время превысила $1 трлн. Это произошло 24 апреля 2019, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 07:31
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
В Минздраве отреагировали на теплую, практически летнюю погоду: главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян рассказал всем желающим, как правильно готовить шашлык.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Минск оценил потери из-за некачественной российской нефти в $100 млн
23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Белоруссия вынуждена приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за низкого качества поставляемой российской нефти.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31
Политика
Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей
В один миллиард рублей оценивается ущерб, причиненный Забайкальскому краю пожарами, охватившими 17 населенных пунктов региона.
Обновлено в 00:03
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Спорт
Российский фигурист выполнил пятерной тулуп
Обновлено в 03:16
Спорт
Мамаев частично признал вину и готов компенсировать ущерб
Во время драки с водителем Виталием Соловчуком футболист Павел Мамаев действовал не из хулиганских побуждений, а защищал своё достоинство.
Обновлено в 07:43