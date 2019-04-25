The National Interest назвал причину проигрыша Порошенко на выборахPlanet Today 06:43

Агрессивный национализм, которого в своей политике придерживался президент Украины Петр Порошенко, стал ключевой причиной его позорного поражения на выборах.

Политика Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.

Политика Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Политика Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь» Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь».

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Общество Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Общество В России впервые наказали человека за оскорбление президента Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.

Хоккей Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть ЧМ по хоккею Шансы Финляндии оценили коэффициентом 7.00, а США 7.70. Коэффициент на победу чешской сборной 11.0.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).

Энергетика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Политика Захарова призвала венесуэльских политиков не поддаваться на провокации Москва в преддверии предстоящих майских акций протестов в Венесуэле призывает всех здравомыслящих политиков в стране не поддаваться на провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Финансы Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.

Технологии Платёжная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица Система карт «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.

Политика В России продлили переход на цифровое вещание Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.

Экономика «Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3% Электростанции "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе - марте 2019 года выработали 19,16 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года.