Политика
The National Interest назвал причину проигрыша Порошенко на выборахPlanet Today 06:43
Агрессивный национализм, которого в своей политике придерживался президент Украины Петр Порошенко, стал ключевой причиной его позорного поражения на выборах.
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Происшествия
Мамаев раскаялся в избиении водителя Соловчука
Обновлено в 08:26
Политика
Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин назвал обстоятельными переговоры с Ким Чен Ыном
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь».
Обновлено в 09:08
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Общество
В России впервые наказали человека за оскорбление президента
Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.
Обновлено 23 апреля в 21:21
Происшествия
В Тюмени экстренно сел следовавший в Москву самолет
Обновлено в 04:59
Хоккей
Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть ЧМ по хоккею
Шансы Финляндии оценили коэффициентом 7.00, а США 7.70. Коэффициент на победу чешской сборной 11.0.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери
Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Обновлено в 09:03
Энергетика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по «Дружбе»
Обновлено в 04:26
Политика
Захарова призвала венесуэльских политиков не поддаваться на провокации
Москва в преддверии предстоящих майских акций протестов в Венесуэле призывает всех здравомыслящих политиков в стране не поддаваться на провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:15
Финансы
Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей
Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
Обновлено в 07:21
Технологии
Платёжная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица
Система карт «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
Обновлено в 05:53
Политика
В России продлили переход на цифровое вещание
Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
Обновлено в 08:19
Экономика
«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%
Электростанции "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе - марте 2019 года выработали 19,16 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 08:26
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54