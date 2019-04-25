Политика

The National Interest назвал причину проигрыша Порошенко на выборахPlanet Today 06:43

Агрессивный национализм, которого в своей политике придерживался президент Украины Петр Порошенко, стал ключевой причиной его позорного поражения на выборах.
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Подробнее о событии

Экс-советник Госдепа: любовь украинцев к России победила Порошенко и всю западную политику

Новостной фронт04:13

National Interest объяснил провал Порошенко его антироссийской политикой

РБК01:23

National Interest назвал причину провала Порошенко

Известиявчера в 21:09

NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политики

RT на русскомвчера в 21:59

Порошенко провалился из-за национализма, пишет National Interest

Газета.Ruвчера в 21:19

Американские журналисты выяснили причину поражения Порошенко

URA.Ruвчера в 22:22

National Interest назвал причину проигрыша Порошенко на выборах

РИА Новостивчера в 20:04
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Здоровье

Новый инфекционный корпус построят для больницы святого Владимира

Обновлено в 07:39
Происшествия

Мамаев раскаялся в избиении водителя Соловчука

Обновлено в 08:26
Политика

Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.
Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Политика

Путин назвал обстоятельными переговоры с Ким Чен Ыном

Обновлено в 02:36
Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь».
Обновлено в 09:08
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Общество

Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян

Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Общество

В России впервые наказали человека за оскорбление президента

Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.
Обновлено 23 апреля в 21:21
Происшествия

Россиянина в США обвинили в домогательствах на борту самолета

Обновлено в 05:48
Происшествия

В Тюмени экстренно сел следовавший в Москву самолет

Обновлено в 04:59
Религия

«Печать Церкви». Как варят миро и зачем умывают ноги в Чистый четверг

Обновлено в 06:41
Хоккей

Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть ЧМ по хоккею

Шансы Финляндии оценили коэффициентом 7.00, а США 7.70. Коэффициент на победу чешской сборной 11.0.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери

Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Обновлено в 09:03
Энергетика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по «Дружбе»

Обновлено в 04:26
Политика

Захарова призвала венесуэльских политиков не поддаваться на провокации

Москва в преддверии предстоящих майских акций протестов в Венесуэле призывает всех здравомыслящих политиков в стране не поддаваться на провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:15
Финансы

Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей

Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
Обновлено в 07:21
Технологии

Платёжная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица

Система карт «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
Обновлено в 05:53
Политика

В России продлили переход на цифровое вещание

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
Обновлено в 08:19
Экономика

«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%

Электростанции "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе - марте 2019 года выработали 19,16 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 08:26
Путешествия

Чартеры в Египет могут возобновить в октябре

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Олег Васильков не верит в самоубийство сгоревшей заживо Елены Майоровой

Обновлено в 09:17
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