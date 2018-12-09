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The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания планирует усилить военное присутствие в Эстонии Великобритания собирается в следующем году усилить свое военное присутствие в Эстонии, где сейчас возглавляет международный батальон НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие США намерены возобновить программу модернизации ядерных боеголовок W78 Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США планирует возобновить программу замены термоядерной боеголовки W78.

Армия и оружие Армия и оружие Россия отказалась от создания управляемых «умных» пуль В России приостановили разработку так называемых «умных» пуль, которые могут корректировать полет.

Армия и оружие Армия и оружие Зачистка Идлиба: неизвестные бойцы поохотились на главарей боевиков

Армия и оружие Армия и оружие В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение

Армия и оружие Армия и оружие Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.

Армия и оружие Армия и оружие Военные ЗВО освободили 500 «мирных жителей» в ходе «гумоперации» Военные ЗВО освободили более 500 «мирных жителей» в ходе операции по освобождению от боевиков населенного пункта невоенными методами в Ленинградской области.

Армия и оружие Армия и оружие Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ раскрыла секретные документы с украинских судов Глава следственного управления ФСБ России Михаил Шишов раскрыл содержание контрольного листа, который был обнаружен на украинском катере «Никополь».

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

Армия и оружие Армия и оружие Армия обороны Израиля: боевиков остановили предупредительным огнем