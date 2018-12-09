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The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики подвергли обстрелам три сирийские провинции Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли удары по населенным пункты в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

Армия и оружие Армия и оружие Как российские пограничники работают в Керченском проливе В Керченском проливе все в рамках международных морских правил. Если у российских пограничников нет замечаний - судно продолжает свой путь.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии

Армия и оружие Армия и оружие В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение

Армия и оружие Армия и оружие Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.

Армия и оружие Армия и оружие Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Армия обороны Израиля: боевиков остановили предупредительным огнем

Армия и оружие Армия и оружие «Бригада будущего» Украины получит советские танки Новое соединение пехоты было создано в Военно-морских силах Украины, которое в скором времени можно будет называть «бригадой будущего», заявил её командир, полковник украинской армии Николай Палас.

Армия и оружие Армия и оружие Песня камышанки Юлии Шубиной вышла в финал конкурса Минобороны

Армия и оружие Армия и оружие «Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие В Идлибе неизвестные убили полевого командира «Джебхат Ан-Нусры» По данным информационного портала Al Masdar News, на этот раз жертвой провокации оказался один из полевых командиров террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», которую возглавляют главари «Джебхат Ан-Нусры»11.

Армия и оружие Армия и оружие На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ