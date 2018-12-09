Армия и оружие
The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.
RT на русскомвчера в 23:56
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Армия и оружие
На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем
У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Боевики подвергли обстрелам три сирийские провинции
Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли удары по населенным пункты в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Как российские пограничники работают в Керченском проливе
В Керченском проливе все в рамках международных морских правил. Если у российских пограничников нет замечаний - судно продолжает свой путь.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии
В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать
Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
Армия обороны Израиля: боевиков остановили предупредительным огнем
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
«Бригада будущего» Украины получит советские танки
Новое соединение пехоты было создано в Военно-морских силах Украины, которое в скором времени можно будет называть «бригадой будущего», заявил её командир, полковник украинской армии Николай Палас.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Песня камышанки Юлии Шубиной вышла в финал конкурса Минобороны
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки
На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
В Идлибе неизвестные убили полевого командира «Джебхат Ан-Нусры»
По данным информационного портала Al Masdar News, на этот раз жертвой провокации оказался один из полевых командиров террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», которую возглавляют главари «Джебхат Ан-Нусры»11.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Украинский адмирал: США нужно направить в Чёрное море эсминцы «Арли Бёрк»
Адмирал Кабаненко уверен, что Вашингтону нужно направить в Чёрное море эсминцы УРО типа «Арли Бёрк».
Обновлено вчера в 23:06