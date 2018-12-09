Армия и оружие
The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.
RT на русскомвчера в 23:56
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Смертельный удар: NI рассказал о российском оружии, с которым НАТО не будет связываться
Политическая Россия03:00
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Армия и оружие
На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем
У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Спецназ ЗВО приступил к учениям в условиях гор в Приэльбрусье
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Die Welt: ракеты Ирана способны достичь Европы
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Россия отказалась от создания управляемых «умных» пуль
В России приостановили разработку так называемых «умных» пуль, которые могут корректировать полет.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Великобритания планирует усилить военное присутствие в Эстонии
Великобритания собирается в следующем году усилить свое военное присутствие в Эстонии, где сейчас возглавляет международный батальон НАТО.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Зачистка Идлиба: неизвестные бойцы поохотились на главарей боевиков
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии
В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать
Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
Военные ЗВО освободили 500 «мирных жителей» в ходе «гумоперации»
Военные ЗВО освободили более 500 «мирных жителей» в ходе операции по освобождению от «боевиков» населенного пункта невоенными методами в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Украина стянула к границе с Ростовской областью «танковую орду»
По подсчетам экспертов, техника базируется в 18 км от границы. Помимо танков здесь же стоят и военные грузовики.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Офицеры ЮВО в честь Дня Героев Отечества провели «урок мужества» для новобранцев российской военной базы в Армении
Обновлено в 02:54