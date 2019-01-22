Армия и оружие

The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМДВести.Ru вчера в 23:15

Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушили США, а не Россия. Об этом заявляет американский журнал "Нэйшн". Издание пишет, что Вашингтон постоянно провоцирует Москву.
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The Nation: США сами подталкивают Россию к нарушению ДРСМД

Российская газета02:59

The Nation: США сами дали повод для нарушения ДРСМД Россией

Телеканал 360°02:49

The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМД

Вести.Ruвчера в 23:15

Американские СМИ признали, что США спровоцировали нарушение договора о ракетах со стороны России

URA.Ru01:35

Американские СМИ признали нарушение ДРСМД со стороны США

Взгляд.ру00:35

СМИ заявили о провокациях со стороны США по ДРСМД

Известия01:38

СМИ объяснили, почему именно США нарушили ДРСМД

РИА Новостивчера в 21:36
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Шоу-бизнес

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак

Обновлено в 01:15
Происшествия

С горящих танкеров в Керченском проливе спасены пять моряков

С горящих танкеров в Керченском проливе спасены пять моряков, всего на суднах находился 31 человек, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда

В здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте произошло возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка

Обновлено в 00:26
Транспорт

В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт

Обновлено вчера в 18:38
Политика

Адвокат: Уилан имел секретные данные при задержании

Владимир Жеребёнков, адвокат задержанного в России гражданина четырех стран Пола Уилана, заявил, что его подзащитный во время задержания имел при себе сведения, которые составляют государственную тайну.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось

Шансов найти живыми моряков с горящих в Черном море судов практически не осталось, потому операция по поиску переведена со спасательной в поисковую.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Школу в Новой Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в школе № 2073 в Новой Москве.
Обновлено в 01:57
Авто

В России в 2020 году появится нейромобиль для инвалидов

Обновлено в 02:38
Общество

В Китае обнаружили самую глубокую в мире голубую дыру

В Китае обнаружена самая глубокая в мире голубая дыра, сообщает Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая, передает ТАСС.
Обновлено в 03:09
Экономика

ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка»

"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 02:48
Экономика

«Дочка» «Газпрома» назвала сумму списанных в Чечне долгов

В дочерней компании "Газпрома" сообщили, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ в судебном решении все же назывался.
Обновлено в 03:22
Политика

На Украине рассказали о «позорном провале» политики властей страны

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.
Обновлено в 01:53
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено вчера в 07:14
Общество

Минтруд назвал самые востребованные профессии

В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.
Обновлено в 01:11
Общество

Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня

Обновлено вчера в 18:57
Общество

Ozon.ru не стали блокировать за онлайн-торговлю лекарствами

Правоохранители не нашли оснований для блокирования работы российского интернет-магазина Ozon.ru, который с октября 2018 года начал дистанционно продавать лекарственные препараты.
Обновлено в 02:58
Общество

Образование стало бесполезным при поиске работы

Президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров заявил, что работодатели всё реже обращают внимание на образование в резюме соискателей.
Обновлено в 01:08
Технологии

Найденное на побережье Австралии загадочное существо удивило Сеть

На одном из пляжей в Новом Южном Уэльсе в Австралии местные жители обнаружили загадочное существо, фотографии которого разместили в Сети.
Обновлено в 02:00
Авто

Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7

Китайская компания Geely выводит на российский рынок обновленный кроссовер X7.
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное балерине Анастасии Волочковой.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Иск об изъятии имущества Шестуна поступил в Мособлсуд

Обновлено в 02:24
Происшествия

В Индонезии произошло второе землетрясение за сутки

Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло 22 января у острова Сумбава, сообщает со ссылкой на Геологическую службы США британское агентство Reuters.
Обновлено в 00:47
Общество

Мария Бутина вышла на связь с родными

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Общество

Ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала января

Обновлено в 01:17
Происшествия

В Иркутске самолет до Пхукета прекратил взлет из-за сбоя в двигателе

На взлете произошел сбой в работе одного из двигателей самолета Boeing 777-200, после чего экипаж принял решение прекратить полет.
Обновлено в 01:42
Технологии

Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram

По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье

В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья

Пациенту удалили большую часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и одновременно восстановили участок органа из ткани его предплечья.
Обновлено в 02:33
Интернет

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

Французская комиссия по делам информационных технологий и свобод оштрафовала Google, на 50 млн евро за нарушение требований общего регламента ЕС о защите данных (GDPR).
Обновлено вчера в 13:03
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.
Обновлено в 01:02
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