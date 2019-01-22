Армия и оружие
The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМДВести.Ru вчера в 23:15
Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушили США, а не Россия. Об этом заявляет американский журнал "Нэйшн". Издание пишет, что Вашингтон постоянно провоцирует Москву.
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В СМИ США заявили, что Вашингтон сам подтолкнул РФ к «нарушению» ДРСМД
Военное обозрениевчера в 23:39
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Происшествия
Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
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Шоу-бизнес
Виторгана спросили, набил ли он морду Богомолову из-за Собчак
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Происшествия
В Росморречфлоте уточнили число погибших в результате ЧП в Чёрном море
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Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии
Бенефициары крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» договорились о слиянии компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Обновлено вчера в 10:13
Авто
Эксперт рассказал, как завести машину в сильные морозы
Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Появились новые данные по погибшим при пожаре на судах в Черном море
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Иркутске задержали самолет, направлявшийся на Пхукет
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Москве из студенческого общежития эвакуировали свыше 600 человек
Свыше 600 человек эвакуировали из общежития Российского государственного социального университета на севере Москвы из-за возгорания в комнате, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье
Сибирские кардиохирурги спасли в Казахстане мальчика с пороком сердца
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка
Взрыв, по предварительным данным, произошел рано утром во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие" (бывшее отделение "Бинбанка") в Первомайском районе Новосибирска; деньги не похищены, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель главка МВД.
Обновлено в 00:26
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Мария Бутина вышла на связь с родными
Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Общество
Прокуратура разрешила Ozon.ru торговать лекарствами
Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки онлайн-ретейлера Ozon.ru, осуществляющего дистанционную продажу безрецептурных лекарств с октября 2018 года.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Под Волгоградом при пожаре в частном доме погиб ребенок
Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в частном доме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Обновлено в 00:23
Политика
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено вчера в 17:38
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено вчера в 08:03
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала января
Ночь на вторник, 22 января, стала самой холодной в Москве за весь январь.
Обновлено вчера в 23:40
Технологии
Роскомнадзор вновь пытается блокировать Telegram
Telegram-канал RKNSHOWTIME, который в автоматическом режиме отслеживает изменения в выгрузке данных для блокировки, сообщил, что Роскомнадзор единовременно заблокировал более тысячи IP-адресов.
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7
Старт продаж обновленного кроссовера Geely Emgrand X7 состоится в России 23 января.
Обновлено вчера в 11:26
Транспорт
В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
На Камчатке проверяют соцобъекты после сообщений о «минировании»
Проводились массовые эвакуации людей. Информация анонимных сообщений о "минировании" тогда не подтвердилась.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ
Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено вчера в 01:10
Общество
Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня
Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Токийский суд отказал Карлосу Гону в освобождении под залог
Суд Токио отклонил ходатайство защиты бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона об освобождении под залог, передает Reuters.
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Футбол
Кокорин назвал россиян «стадом баранов»
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:54
Кино
Скончался французский актер Франсуа Перро
Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Volkswagen показал удлиненную версию Jetta для Китая
Немецкая компания Volkswagen официально представила удлиненную модификацию Volkswagen Jetta для рынка Китая.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
В Приморье еще около 40 сел вошли в возможную зону заражения ящуром
Обновлено вчера в 01:37
Политика
Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян
Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 11:58