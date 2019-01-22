Армия и оружие

The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМДВести.Ru вчера в 23:15

Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушили США, а не Россия. Об этом заявляет американский журнал "Нэйшн". Издание пишет, что Вашингтон постоянно провоцирует Москву.
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Американские СМИ признали нарушение ДРСМД со стороны США

Взгляд.ру00:35

«К „нарушению“ ДРСМД Россию подталкивают сами США» - The Nation

Царьград00:22

В США рассказали, почему нарушили ДРСМД

ФАНвчера в 23:24

В СМИ США заявили, что Вашингтон сам подтолкнул РФ к «нарушению» ДРСМД

Военное обозрениевчера в 23:39

The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМД

Вести.Ruвчера в 23:15

The Nation рассказал, что американцы умалчивают о нарушении ДРСМД

Политика Сегоднявчера в 21:57

СМИ объяснили, почему именно США нарушили ДРСМД

РИА Новостивчера в 21:36
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Происшествия

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Виторгана спросили, набил ли он морду Богомолову из-за Собчак

Актера Максима Виторгана спросили в ночь на вторник в инстаграме, реально ли получилось так, что он побил режиссера Константина Богомолова.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Росморречфлоте уточнили число погибших в результате ЧП в Чёрном море

Обновлено вчера в 23:34
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии

Бенефициары крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» договорились о слиянии компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Обновлено вчера в 10:13
Авто

Эксперт рассказал, как завести машину в сильные морозы

Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Появились новые данные по погибшим при пожаре на судах в Черном море

Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Иркутске задержали самолет, направлявшийся на Пхукет

Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В Москве из студенческого общежития эвакуировали свыше 600 человек

Свыше 600 человек эвакуировали из общежития Российского государственного социального университета на севере Москвы из-за возгорания в комнате, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье

Сибирские кардиохирурги спасли в Казахстане мальчика с пороком сердца

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка

Взрыв, по предварительным данным, произошел рано утром во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие" (бывшее отделение "Бинбанка") в Первомайском районе Новосибирска; деньги не похищены, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель главка МВД.
Обновлено в 00:26
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено вчера в 21:07
Общество

Мария Бутина вышла на связь с родными

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Общество

Прокуратура разрешила Ozon.ru торговать лекарствами

Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки онлайн-ретейлера Ozon.ru, осуществляющего дистанционную продажу безрецептурных лекарств с октября 2018 года.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Под Волгоградом при пожаре в частном доме погиб ребенок

Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в частном доме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Обновлено в 00:23
Политика

В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено вчера в 17:38
Спорт

ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Обновлено вчера в 08:03
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала января

Ночь на вторник, 22 января, стала самой холодной в Москве за весь январь.
Обновлено вчера в 23:40
Технологии

Роскомнадзор вновь пытается блокировать Telegram

Telegram-канал RKNSHOWTIME, который в автоматическом режиме отслеживает изменения в выгрузке данных для блокировки, сообщил, что Роскомнадзор единовременно заблокировал более тысячи IP-адресов.
Обновлено вчера в 21:52
Авто

Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7

Старт продаж обновленного кроссовера Geely Emgrand X7 состоится в России 23 января.
Обновлено вчера в 11:26
Транспорт

В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт

Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

На Камчатке проверяют соцобъекты после сообщений о «минировании»

Проводились массовые эвакуации людей. Информация анонимных сообщений о "минировании" тогда не подтвердилась.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ

Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено вчера в 01:10
Общество

Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня

Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Токийский суд отказал Карлосу Гону в освобождении под залог

Суд Токио отклонил ходатайство защиты бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона об освобождении под залог, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:54
Кино

Скончался французский актер Франсуа Перро

Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Volkswagen показал удлиненную версию Jetta для Китая

Немецкая компания Volkswagen официально представила удлиненную модификацию Volkswagen Jetta для рынка Китая.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье

В Приморье еще около 40 сел вошли в возможную зону заражения ящуром

Обновлено вчера в 01:37
Политика

Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 11:58
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.
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