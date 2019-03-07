Футбол

Клопп откажется от предложения «Реала»Евро-футбол.ру вчера в 13:10

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп откажется от предложения возглавить "Реал", сообщает The Telegraph. По слухам, Клопп является главной целью "сливочных", но немецкий специалист доволен своим положением в "Ливерпуле" и не собирается переезжать в Мадрид.
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СМИ: Клопп отклонит любое предложение от «Реала»

Спорт-Экспресс04:46

The Independent: «Реал» хочет заменить Солари Клоппом

Eurosport.ru05:37

СМИ назвали кандидатов на пост главного тренера «Реала»

РБКвчера в 10:35

Клопп не намерен покидать «Ливерпуль» ради работы с «Реалом»

Советский спортвчера в 13:40

Клопп не будет рассматривать предложения от «Реала»

Sport24.ruвчера в 13:00

The Times: Клопп откажет «Реалу»

Sports.ru05:12

Клопп откажется от предложения «Реала»

Евро-футбол.рувчера в 13:10
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Политика

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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российская перспективная ракета-носитель «Ангара» великолепна.
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Политика

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Финансы

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
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Общество

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

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Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 марта. Об этом в этот же день сообщает «РИА Новости».
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Футбол

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Игра петербургского футбольного клуба "Зенит" ухудшилась во втором тайме встречи с испанским "Вильярреалом", футболисты российского клуба не смогли ничего создать, чтобы рассчитывать на победу.
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Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика

Тимошенко намерена встретиться с Путиным в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении в случае победы на выборах провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в «будапештском формате».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Россия передаст Индии в аренду новую атомную подлодку, сообщили СМИ

Издание Print со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Нью-Дели подписали межправительственное соглашение о передаче Индии в аренду новой атомной подводной лодки.
Обновлено в 11:03
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
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Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
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Глава Apple Тим Кук сменил имя в Twitter после оговорки Трампа

Глава американской корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своём аккаунте в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп по ошибке назвал его «Тимом Эпплом».
Обновлено в 15:46
Происшествия

В Подмосковье убит хозяин частного дома

В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина и отметил, что к докладу нужно было лучше подготовиться, сообщает Газета.ru.
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Футбол

«Челси» разгромил киевское «Динамо» в Лиге Европы

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Российского посла вызвали в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
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Футбол

Феллаини завершил карьеру в сборной Бельгии

31-летний Маруан Феллаини провел 87 матчей за сборную Бельгии, забил 18 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Обновлено в 16:21
Происшествия

На замерзшую Неву с Литейного моста упал человек

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Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана

Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
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Политика

Медведев посоветовал американскому дипломату почитать учебник по праву

Американскому дипломату, призвавшему Люксембург повлиять на «уход России из Крыма», следует почитать учебник по международному публичному праву.
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Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.
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Читатели Marca выбрали для «Реала» следующее звёздное подписание

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Футбол

Ренн — Арсенал 3:1

"Ренн" обыграл "Арсенал" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
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Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
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В Москве на детской площадке нашли гранату

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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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