Футбол
The Independent: «Реал» хочет заменить Солари КлоппомEurosport.ru 05:37
«Реал» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а в Ла Лиге идет на третьем месте и отстает от «Барселоны» на 12 очков. Контракт Клоппа с «Ливерпулем» действителен до 2022 года.
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Путин проехал на лошади из конного патруля полиции
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Общество
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
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Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 06:51
Общество
МВД составило перечень опасных собак
МВД РФ подготовило список потенциально опасных собак, в который предлагается внести 69 пород.
Обновлено в 09:19
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Елизавета II сделала первый пост в Instagram
Королева Великобритании Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.
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Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег.
Обновлено в 06:42
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Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра
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Транспорт
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Обновлено в 07:44
Происшествия
Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию
Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже.
Обновлено в 07:31
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Российский полицейский избил графа и потомка Пушкина
В Москве полицейский избил потомка поэта Александра Пушкина — графа Андрея Де Торби. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Минобороны согласовало серийные поставки Ми-28НМ в войска
Министерство обороны и холдинг "Вертолеты России" согласовали цену на вертолет Ми-28НМ, готовится контракт, заявил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Обновлено в 08:46
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Финансы
Международные резервы России выросли на $2,3 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $2,3 млрд и на 1 марта составили $482,8 млрд против $480,5 млрд на 22 февраля.
Обновлено в 08:30
Общество
Первый канал вербовал подростков в наркокурьеры ради репортажа
Сотрудники Первого канала притворились владельцами наркобизнеса и пригласили подростков на работу курьерами.
Обновлено в 06:39
Общество
Путин подписал указ о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами
Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Обновлено в 06:47
Политика
Великобритания ужесточит правила выдачи визы инвестора
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«Россияне окопались». Украинская журналистка рассказала о поездке в Крым
Журналист украинского портала Страна.ua Олеся Медведева посетила Крым и оценила изменения, произошедшие на полуострове с момента присоединения к России.
Обновлено в 10:00
Экономика
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»
Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики ведут обстрел Горловки
Украинские силовики ведут обстрел окраин подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 09:32
Общество
Умер научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин
Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
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Единоборства
Только освободившийся Дацик оскорбил Нурмагомедова
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Общество
Супруга Рогозина объявила о создании фан-клуба «Роскосмоса»
Обновлено в 07:11
Политика
Принят закон об оскорблении госсимволов России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России, сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 7 марта.
Обновлено в 03:26
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
СМИ узнали о 156 млрд долларов внешнего долга Венесуэлы
Внешний долг Венесуэлы вырос в 2,5 раза с 2007 года и достиг 156 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на данные вашингтонского Института международных финансов (IIF).
Обновлено в 09:40