The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые временаREGNUM 01:49

с чего всё началось

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

Общество В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Общество Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор» Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».

Политика Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД "Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.

Авто В Jaguar Land Rover рассказали о новом Defender В интервью изданию Motoring Марк Кэмерон, глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Australia, рассказал, что обновленный Defender станет одной из самых продаваемых моделей компании.

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.

Общество Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета Незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Зеленский срочно созывает заседание СНБО Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.

Здоровье Россияне стали чаще пить и меньше следить за здоровьем Россияне реже соблюдают диету, чаще пьют алкогольные напитки и меньше внимания уделяют своему здоровью, говорится в материалах исследования ВЦИОМ.

Политика Путин поздравил советского космонавта Леонова с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова с 85-летием.

Авто Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.

Авто Производство автомобилей в Великобритании упало в апреле из-за Brexit Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что производство автомобилей в стране в апреле упало на 44,5% в годовом выражении до 70,971 тыс. единиц.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжает очередной этап ходовых испытаний Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает второй этап ходовых испытаний, проходящий в Балтийском море.