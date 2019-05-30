Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые временаREGNUM 01:49
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Два представителя Минэнергетики США заявили, что американский СПГ является «свободным газом» и «молекулами американской свободы», утверждается в заявлениях, опубликованных на сайте ведомства.Московский Комсомолецвчера в 22:44
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»
Московский Комсомолецвчера в 22:44
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал подросших наследников
Обновлено в 04:17
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»
Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Авто
В Jaguar Land Rover рассказали о новом Defender
В интервью изданию Motoring Марк Кэмерон, глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Australia, рассказал, что обновленный Defender станет одной из самых продаваемых моделей компании.
Обновлено в 02:38
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета
Незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Общество
Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело
Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»
Обновлено в 04:51
Здоровье
Россияне стали чаще пить и меньше следить за здоровьем
Россияне реже соблюдают диету, чаще пьют алкогольные напитки и меньше внимания уделяют своему здоровью, говорится в материалах исследования ВЦИОМ.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин поздравил советского космонавта Леонова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова с 85-летием.
Обновлено в 04:41
Экономика
Выдача автокредитов на Кубани в апреле 2019 г. выросла на 10%
По количеству выданных на приобретение автомобиля займов Кубани заняла девятое место в стране.
Обновлено в 04:45
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Политика
Сергей Шойгу в Токио почтил память разведчика Рихарда Зорге
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
В правительстве Югры ответили на вопрос о продаже акций «ЮТэйр»
Вопрос о продаже акций авиакомпании поднял региональный парламентарий Виктор Сысун.
Обновлено в 04:09
Авто
Производство автомобилей в Великобритании упало в апреле из-за Brexit
Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что производство автомобилей в стране в апреле упало на 44,5% в годовом выражении до 70,971 тыс. единиц.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжает очередной этап ходовых испытаний
Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает второй этап ходовых испытаний, проходящий в Балтийском море.
Обновлено в 04:02
Кино
«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории
Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.
Обновлено в 04:29