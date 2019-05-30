В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»Инфорос 03:28

с чего всё началось

Со слов помощника министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивена Винберга, увеличение поставок американского газа позволит "молекулам американской свободы" распространяться по всему миру.

Происшествия При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.

Происшествия В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Спорт Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.

Политика США угрожают Европе санкциями за помощь Ирану В январе 2019 года Великобритания, Франция и Германия объявили о создании независимого от США платёжного механизма INSTEX для расчётов с Ираном.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Политика Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".

Экономика Россияне тратят на погашение кредитов 44% дохода Россияне тратят 44% дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.

Происшествия Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.

Авто Jaguar рассказал о новом Land Rover Defender Уже в течение нескольких месяце состоится официальный дебют новинки внедорожника, однако поклонники бренда уже ознакомились с улучшениями, связанными с производительностью и повышенной комфортностью автомобиля.

Футбол Торбинский не намерен оставаться в «Енисее» и может завершить карьеру Полузащитник «Енисея» Дмитрий Торбинский, у которого летом истекает контракт с клубом, рассказал о планах на будущее, а также не исключил варианта с завершением карьеры.

Общество Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.

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Футбол «Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Общество IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей» В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».

Авто Аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos Новый компактный кроссовер Kia, который был построен на базе модернизированной платформы Hyundai Creta, получил название Seltos.

Финансы Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44% "В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.

Шоу-бизнес Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.

Политика МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.