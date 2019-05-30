Политика

The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые временаREGNUM 01:49

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
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с чего всё началось
Два представителя Минэнергетики США заявили, что американский СПГ является «свободным газом» и «молекулами американской свободы», утверждается в заявлениях, опубликованных на сайте
 ведомства.
Московский Комсомолецвчера в 22:44

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В Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»

RT на русском03:17

«Газ свободы»: в Вашингтоне оценили американский СПГ

Газета.Ru02:10

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

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В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

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В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»

Московский Комсомолецвчера в 22:44

«Молекулы американской свободы»: в Вашингтоне расхвалили свой СПГ

РЕН ТВ00:30

В Вашингтоне назвали природный газ США «молекулами американской свободы»

РБКвчера в 21:21
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Наука

На дне Северного моря найдена затонувшая страна

Обновлено в 05:15
Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД

Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Гаджеты

Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп

Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс

19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой

В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11
Политика

Кремль опасается русофобии в предвыборной кампании в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Рособрнадзор призвал не пускать детей на ЕГЭ при плохом самочувствии

Рособрнадзор призвал родителей будущих студентов убедить своих детей сдавать экзамены в другой, резервный день, если выпускники плохо себя чувствуют накануне испытаний.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.
Обновлено в 05:29
Авто

Автозавод Haval откроют под Тулой 5 июня

Открытие завода компании Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области пройдет 5 июня.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Единоборства

Сочи может принять турнир UFC 3 августа

В Сочи может состояться турнир UFC.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Су-57 получит противокорабельную ракету

Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено 28 мая в 14:05
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Политика

В Киеве хотят переименовать улицу Российскую

В Киеве планируется переименовать шесть улиц, в том числе Российскую, сообщила пресс-служба городского совета.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом

Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Политика

Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов России

В обращении Рады к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других государств сказано, что в России имеет место быть "нарушение прав коренных народов".
Обновлено в 06:16
Космос

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.
Обновлено в 06:15
Футбол

Курский «Авангард» получил лицензию РФС

Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1

На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.
Обновлено в 05:06
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