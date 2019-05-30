The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые временаREGNUM 01:49

с чего всё началось

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

Политика Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.

Политика В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Гаджеты Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД «К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.

Шоу-бизнес Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс 19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.

Шоу-бизнес Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.

Политика Кремль опасается русофобии в предвыборной кампании в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.

Здоровье Рособрнадзор призвал не пускать детей на ЕГЭ при плохом самочувствии Рособрнадзор призвал родителей будущих студентов убедить своих детей сдавать экзамены в другой, резервный день, если выпускники плохо себя чувствуют накануне испытаний.

Происшествия В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.

Авто Автозавод Haval откроют под Тулой 5 июня Открытие завода компании Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области пройдет 5 июня.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Происшествия Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Армия и оружие Су-57 получит противокорабельную ракету Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.

Энергетика Прибыль «Газпрома» выросла на 44% По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Энергетика В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба» Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Политика В Киеве хотят переименовать улицу Российскую В Киеве планируется переименовать шесть улиц, в том числе Российскую, сообщила пресс-служба городского совета.

Происшествия Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.

Происшествия Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.

Политика Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов России В обращении Рады к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других государств сказано, что в России имеет место быть "нарушение прав коренных народов".

Космос Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.

Футбол Курский «Авангард» получил лицензию РФС Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.