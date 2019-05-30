Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые временаREGNUM 01:49
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
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с чего всё началось
Два представителя Минэнергетики США заявили, что американский СПГ является «свободным газом» и «молекулами американской свободы», утверждается в заявлениях, опубликованных на сайте ведомства.Московский Комсомолецвчера в 22:44
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В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»
Московский Комсомолецвчера в 22:44
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Наука
На дне Северного моря найдена затонувшая страна
Обновлено в 05:15
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян
В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп
Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс
19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Общество
«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников
В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой
В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11
Политика
Кремль опасается русофобии в предвыборной кампании в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Рособрнадзор призвал не пускать детей на ЕГЭ при плохом самочувствии
Рособрнадзор призвал родителей будущих студентов убедить своих детей сдавать экзамены в другой, резервный день, если выпускники плохо себя чувствуют накануне испытаний.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте
В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.
Обновлено в 05:29
Авто
Автозавод Haval откроют под Тулой 5 июня
Открытие завода компании Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области пройдет 5 июня.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Единоборства
Сочи может принять турнир UFC 3 августа
В Сочи может состояться турнир UFC.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО
Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Су-57 получит противокорабельную ракету
Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено 28 мая в 14:05
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Политика
В Киеве хотят переименовать улицу Российскую
В Киеве планируется переименовать шесть улиц, в том числе Российскую, сообщила пресс-служба городского совета.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом
Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Политика
Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов России
В обращении Рады к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других государств сказано, что в России имеет место быть "нарушение прав коренных народов".
Обновлено в 06:16
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе
Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.
Обновлено в 06:15
Футбол
Курский «Авангард» получил лицензию РФС
Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1
На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.
Обновлено в 05:06