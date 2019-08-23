Политика
The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российскимИнтерфакс вчера в 05:02
Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте лучшие, по мнению издания, фотографии из разных уголков мира, отражающие картину дня 22 августа, разместив, в том числе, снимок с проходящего в Крыму форума "Таврида-Арт" и снабдив ее подписью "Крым, Россия".
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Британская The Guardian опубликовала фото площадки «Таврида-Арт» с подписью «Россия»
ИА Крыминформвчера в 06:02
Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian
Газета.Ruвчера в 12:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы
Концертный директор актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о раке мозга у артистки и заверил, что со здоровьем у Анастасии все в порядке.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Авто
Компания из Тверской области отправит в Объединенные Арабские Эмираты 12 «Шаманов»
Контрактом, как сообщает advis.ru, предусмотрена поставка 12 машин в специализированном исполнении, в том числе в комплектации командно-штабных, аварийно-спасательных и даже машин скорой помощи с возможностью проведения реанимационных мероприятий.
Обновлено вчера в 10:05
Финансы
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
Длинные выходные будут связаны с празднованием Дня народного единства 4 ноября, в понедельник скриншот с сайта "КонсультантПлюс" (www.consultant.ru) — Таким образом, отдыхать россияне будут три дня — с 2 по 4 ноября, — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено вчера в 01:22
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
В Великобритании снимут сериал о Владимире Путине
Обновлено 22 августа в 12:47
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты
Android обновил логотип впервые за 5 лет
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Кино
Александр Домогаров рассказал в Оренбурге о новом фильме
Во время церемонии открытия Александр Домогаров, исполнивший одну из ролей, рассказал гостям фестиваля о своей поездке на подобное кладбище.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Бывший советник Трампа заявил о психических проблемах президента
Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи рассказал о психических проблемах своего экс-руководителя.
Обновлено вчера в 18:48
Наука
Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми
Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля
Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Состоялись пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава»
Пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» выполнены с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
«Мясники» из штаба «ООС» беспощадно уничтожают своих подчинённых: у карателей два выхода
На прошедшей неделе нашей разведкой отмечено прибытие двух буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" и трех противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" из состава 72 омбр ВФУ в район н. п. Лисичанск, двух БТР 46 одшбр в район н. п. Станица Луганская и трех САУ 2С1 "Гвоздика" из состава 1 гсадн 30 омбр в район н. п. Бахмут.
Обновлено в 00:30
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Украина готовится отпраздновать годовщину независимости
Обновлено вчера в 11:39
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
Обновлено в 00:55