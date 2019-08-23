Политика
The Guardian назвала Крым российскимГазета.Ru 05:14
Ранее сообщалось, что посольство России выложило карту с украинским Крымом. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Футбол
Зидан: «Хочу, чтобы как можно скорее наступило 2 сентября»
Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее. И тогда эти вопросы прекратятся.
Обновлено в 06:29
Политика
В Кремле оценили решение мексиканской авиакомпании продать SSJ-100
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о том, что последний зарубежный покупатель российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) хочет их продать.
Обновлено в 06:24
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
Рост числа долгожителей ударит по российской медицине
Уровень российской медицины может еще больше снизиться в случае, если в России станет больше долгожителей.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Авто
Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о первой брачной ночи
Как и подобает, после торжества у пары состоялась первая брачная ночь. Регина поделилась о том, как все прошло.
Обновлено в 01:00
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
ВСУ за сутки семь раз нарушили перемирие в ДНР
Обновлено вчера в 03:14
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 05:50
Политика
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Apple может выпустить три новых iPhone
Изменение позволит улучшить портретный режим съемки. Кроме смартфонов компания может выпустить новый iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
В Калужской области раскрыли ячейку исламистов
Религиозно-экстремистскую ячейку, члены которой занимались сбором средств для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", раскрыли в Калужской области.
Обновлено в 06:59
Политика
В Кремле рассказали о том, как Путин получает информацию
Президент России Владимир Путин получает информацию из множества источников и очень быстро, поэтому ситуации, когда его могли бы ввести в заблуждение, исключены.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Манчестер Сити» выпустил форму в поддержку ЛГБТ
Английский "Манчестер Сити" выпустил лимитированную экипировку, посвященную ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Новые меры поддержки бизнесменов вводят в Приангарье в зоне паводков
В Иркутской области, пострадавшей от сильнейших паводков, расширили список мер поддержки предпринимателей.
Обновлено в 05:48
Общество
Росстат оценил возможности многодетных семей России
Свободно покупают еду, но сталкиваются при этом с финансовыми сложностями в приобретении одежды и оплаты ЖКХ примерно треть российских многодетных семей.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Vivo iQOO Pro 5G
Компания Vivo представила смартфон iQOO Pro 5G, который стал самым доступным флагманом с поддержкой сетей 5G.
Обновлено в 07:08
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу
Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу. Девочку нашли лежащей на клеенке.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Майли Сайрус заявила, что не изменяла Лиаму Хемсворту
Майли Сайрус решила быть честна со своими поклонниками и опровергла слухи об ее изменах Лиаму Хемсворту.
Обновлено вчера в 17:31
Киберспорт
Valve показала нового персонажа Dota 2
На The International 2019 был показан новый герой Dota 2. Персонажа зовут Snapfire. Это тетушка Timbersaw, которая перемещается на ящерице.
Обновлено в 06:06