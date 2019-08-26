Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииRT на русском вчера в 19:27
Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице. Как сообщает на своём сайте газета The Guardian, Трамп вступил в дискуссию с лидерами стран G7 в ходе совместного ужина.
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Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Здоровье
Поликлинику в Щербинке достроят к осени
Обновлено в 05:07
Политика
Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб
Обновлено в 01:35
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Экономика
Выручка «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% в первом полугодии
Выручка группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% – до 161,5 млрд руб. в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании.
Обновлено в 06:00
Футбол
Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону»
Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Транспорт
Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро
Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро.
Обновлено в 04:21
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:15
Финансы
Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Культура
Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта
Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.
Обновлено в 02:55
Финансы
Трамп не исключил, что отложит введение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может отложить введение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
Федотов доволен новичками «Оренбурга». И тем, что они просто появились
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после гостевого матча 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) оценил новых футболистов команды.
Обновлено вчера в 17:42
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Общество
Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке
Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле
Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35