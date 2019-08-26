Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииRT на русском вчера в 19:27

Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице. Как сообщает на своём сайте газета The Guardian, Трамп вступил в дискуссию с лидерами стран G7 в ходе совместного ужина.
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Американист перечислил страны-кандидаты в «большую десятку»

Известия07:02

Целовали чужих жен и ссорились из-за России. Чем президенты занимались на саммите «Большой семерки»

Телеканал 360°05:52

Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

ТАССвчера в 19:00

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

РИА Новостивчера в 22:50

РФ стала яблоком раздора между Трампом и лидерами G7

РЕН ТВвчера в 21:24

Лидеры «семёрки» разошлись во мнениях по поводу возвращения России в G8

RT на русском04:35

Guardian узнала о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

РБКвчера в 16:16
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Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Здоровье

Поликлинику в Щербинке достроят к осени

Обновлено в 05:07
Политика

Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

Обновлено в 01:35
Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

Обновлено вчера в 17:40
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Экономика

Выручка «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% в первом полугодии

Выручка группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% – до 161,5 млрд руб. в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании.
Обновлено в 06:00
Футбол

Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону»

Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Елена Корикова тайно вышла замуж

Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский

Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
Политика

Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Транспорт

Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро

Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро.
Обновлено в 04:21
Происшествия

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:15
Финансы

Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов

В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Культура

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.
Обновлено в 02:55
Финансы

Трамп не исключил, что отложит введение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может отложить введение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол

Федотов доволен новичками «Оренбурга». И тем, что они просто появились

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после гостевого матча 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) оценил новых футболистов команды.
Обновлено вчера в 17:42
Гаджеты

На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов

Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Общество

Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке

Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле

Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
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