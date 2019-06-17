Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром ПутинымГазета.Ru 03:19

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера встречались лишь три года назад на одном из саммитов, и контакты между ними были прерваны после инцидента с отравлением Скрипалей.
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Эксперт прокомментировал возможность встречи Мэй и Путина

RT на русском08:51

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Газета.Ru03:19

Guardian: Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным

ТАССвчера в 19:01

Британия и Россия захотели помириться

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Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

Вести.Ruвчера в 20:14

Великобритания и Россия организуют встречу Мэй и Путина на саммите G20

Интерфаксвчера в 19:52

Британские власти говорят об «оттепели» в отношениях с Россией

Московский Комсомолец02:39
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
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Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

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Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
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Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

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В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

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Политика

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Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что американское руководство не должно шантажировать Берлин из-за участия в проекте "Северный поток - 2", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:28
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Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
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Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки

После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
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Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тонну

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.
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Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
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Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
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Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
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Британские листинговые компании выходят на рынок Китая

Британские листинговые компании станут первыми иностранными компаниями, представленными в Китае и включенные в список китайской биржи.
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Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad

Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
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Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
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Toyota Land Cruiser 300 не получит двигатель V8

Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
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Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении

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При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

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Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
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