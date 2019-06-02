Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром ПутинымГазета.Ru 03:19

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера встречались лишь три года назад на одном из саммитов, и контакты между ними были прерваны после инцидента с отравлением Скрипалей.
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The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

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