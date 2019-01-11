Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире. Отмечается, что к такому выводу издание пришло на основе "индекса Биг Мака", который в России стоит 110,17 рубля ($1,65), а США - $5,58 (373 рубля).

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Происшествия Происшествия Подозреваемого в сообщении о минировании Павелецкого вокзала задержали Полиция задержала подозреваемого, который «из хулиганских побуждений» сообщил о минировании Павелецкого вокзала в Москве.

Космос Космос Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Энергетика Энергетика Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.

Политика Политика Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны Парламент Македонии большинством в 80 голосов утвердил закон о внесении поправок в Конституцию страны для её переименования, сообщает РИА Новости.

Происшествия Происшествия В Дагестане убили боевиков, напавших на сотрудников ДПС Около 18:00 на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы "Кавказ" группа неизвестных, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ 2107, напала на сотрудников ДПС.

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Космос Космос SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.

Культура Культура Netflix приобрел права на российский сериал «Лучше, чем люди» Крупнейший американский онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ российского сериала "Лучше, чем люди".

Политика Политика Делегацию России на форуме в Давосе возглавит Орешкин Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавит глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Космос Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.

Экономика Экономика Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.

Политика Политика Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.

Гаджеты Гаджеты Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Спорт Спорт Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям «20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.

Музыка Музыка Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России

Экономика Экономика Компания Ротенберга получит ₽46 млн на мероприятия по борьбе с коррупцией Московская компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией, следует из документов, опубликованных 9 января на сайте госзакупок.

Происшествия Происшествия В Харькове на людей обрушилась крыша недостроенного здания «По предварительным данным, на Московском проспекте возле станции метро «Имени Александра Масельского» произошло падение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди», — заявили в полиции.

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Политика Политика Россия намерена расширять сотрудничество с Белоруссией Курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Происшествия Происшествия В Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами

Политика Политика Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.

Политика Политика Эксперты предупредили о сбоях из-за закона о суверенном Рунете В своем заключении эксперты АНО предупреждают, что требования, изложенные в законопроекте, увеличат нагрузку на сетевую инфраструктуру операторов, приведут к сбоям в работе всей системы связи в России, а также потребуют серьезных бюджетных затрат.

Происшествия Происшествия В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР Российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике убили бандиты во время попытки ограбления, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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