Экономика

The Economist признал рубль самой недооцененной валютой
Газета.Ru
04:31

Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака". Этот показатель позволяет оценить покупательную способность валюты, исходя из стоимости гамбургера "Бигмак" в сети McDonald's.
Газета.Ru04:31

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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
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Экономика

The Economist признал рубль самой недооцененной валютой

Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".
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Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания завершила установку ракеты-носителя для суборбитального полета многоразовой космической системы Starship.
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