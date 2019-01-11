Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире. Отмечается, что к такому выводу издание пришло на основе "индекса Биг Мака", который в России стоит 110,17 рубля ($1,65), а США - $5,58 (373 рубля).

Энергетика Энергетика Россия сокращает добычу нефти в рамках ОПЕК+ Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, текущий уровень сокращения, предварительно, составляет чуть более 30 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в целом по итогам января достигнет оговоренных 50 тысяч баррелей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке В октябре прошлого года Сбербанк повысил ставку по ипотечным кредитам на 0,4%.

Экономика Экономика Росстат и простые россияне зафиксировали резкий рост цен в начале года Россияне ощутили первые итоги повышения НДС: по данным Росстата, цены в стране за девять дней нового года в среднем выросли на 0,5%. Сильнее всего подорожали свежие овощи, куриные яйца и проезд на общественном транспорте.

Финансы Финансы Минфин и ЦБ вернутся на валютный рынок с закупками на 266 млрд руб Из-за растущих цен на нефть с августа по ноябрь Минфин ежемесячно устанавливал рекорды по закупкам валюты (впрочем, на открытый рынок эти средства не шли), но в декабре сократил объемы на фоне падения нефтяных котировок — до 366,1 млрд руб.

Экономика Экономика Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.

Экономика Экономика На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.

Экономика Экономика Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8% Грузооборот морских портов России в 2018 году составил 816,46 млн т, увеличившись на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.

Футбол Футбол Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза Компания Fordstam Ltd, владеющая футбольным клубом «Челси», в сезоне 2017/18 увеличила его финансирование в два раза — до £69,1 млн (примерно $88 млн).

Финансы Финансы Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).

Экономика Экономика Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».

Экономика Экономика Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения Прокуратура Токио предъявила два новых обвинения в финансовых нарушениях бывшему главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.

Экономика Экономика Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.

Экономика Экономика Татарстанский «Связьинвестнефтехим» стал совладельцем КамАЗа Принадлежащее правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» стало владельцем 2,8% акций ПАО «КамАЗ», следует из материалов «Связьинвестнефтехима».

Экономика Экономика Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.