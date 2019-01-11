Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютойГазета.Ru01:38
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире. Отмечается, что к такому выводу издание пришло на основе "индекса Биг Мака", который в России стоит 110,17 рубля ($1,65), а США - $5,58 (373 рубля).
Газета.Ru01:38
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