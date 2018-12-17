с чего всё началось

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для попавших под санкции российских бизнесменов, передает «РИА Новости».

Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в Давос

Политика Политика Лавров заявил о подготовке Киева к провокации на границе с Крымом Согласно имеющейся информации, украинские власти до конца 2018 года планируют осуществить вооружённую провокацию на границе с Крымом.

Политика Политика В США не исключили новых санкций против России США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Политика Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма.

Политика Политика Лондон активизировал подготовку к Brexit без итогового соглашения Британское правительство активизировало подготовку к выходу страны из Евросоюза без итогового соглашения, однако считает такой сценарий маловероятным, несмотря на то, сроки голосования в парламенте по соглашению все еще неизвестны, сообщил официальный представитель британского премьера.

Политика Политика В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным путь создания тепличных условий для отечественных цирков.

Политика Политика Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме Из Украинской православной церкви Московского патриархата - как сказали бы миряне, "структурного подразделения" РПЦ - на собор приехали лишь двое иерархов из почти 80: давно выступавший за автокефалию украинской церкви митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).

Политика Политика В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан» Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Политика Политика Встреча России, Ирана и Турции по Сирии пройдёт в Женеве 18 декабря Встреча глав МИД стран астанинского процесса запланирована на 18 декабря в Женеве.

Политика Политика Сенат США изучает «российское вмешательство» по интернет-мемам В сенате подчеркнули, что эти отчеты подготовлены сторонними организациями и пообещали опубликовать собственную работу с оценкой российского влияния на выборы, передает телеканал "Россия 24".

Армия и оружие Армия и оружие Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Политика Политика Путин примет участие в итоговом заседании кабмина Президент России Владимир Путин намерен принять участие в итоговом заседании российского правительства, которое состоится в конце года.

Политика Политика Путин прокомментировал предложение Сокурова о предновогодней амнистии К вопросу возможной предновогодней амнистии надо подойти внимательно, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующее предложение члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), российского кинорежиссера Александра Сокурова, говорится в стенограмме с заседания, размещенной на сайте Кремля.

Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.