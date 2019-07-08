Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell
 со ссылкой на собственные источники.
Коммерсантъвчера в 18:30

Подробнее о событии

Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

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The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождьвчера в 13:13

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правдавчера в 17:16

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РБКвчера в 15:00

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Коммерсантъвчера в 18:30

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbesвчера в 12:37
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал об особом статусе русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что когда в Донбассе закончится война, то надо будет дать местным жителям возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят.
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Обновлено в 03:31
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Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура

Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
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Обновлено вчера в 16:25
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Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика

В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске

Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.
Обновлено в 06:07
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Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
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В Анапе врача-реаниматолога обвинили в смерти восьмилетнего ребенка

В Анапе бывшего врача реаниматолога-анестезиолога Детской городской больницы обвиняют в смерти восьмилетнего ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Обновлено в 06:23
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

В сети появилось видео самоподрыва кондиционеров на позициях ВСУ

Обновлено вчера в 17:15
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

Обновлено в 03:05
Здоровье

Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком

Специалист Депздрава пояснил, что раны, возникающие у таких больных на нижних конечностях, очень сложно залечиваются.
Обновлено в 04:06
Экономика

Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Бизнесмена и экс-чекиста во Владивостоке осудили за раскрытие агента ФСБ

Как пишет "Коммерсант", 8 июля во Владивостоке суд вынес приговор двум бизнесменам-рыбопромышленникам по статье 283 УК - незаконное получение сведений, составляющих гостайну.
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Общество

Ливень в Вашингтоне затопил метро и частично Белый дом

Обновлено вчера в 18:18
Общество

45-летний Константин Драчук возглавил АО «ЛГЭК»

Должность гендиректора представила администрация области, после ухода Владимира Башкарева с поста по собственному желанию.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Лукашенко не планирует «что-то тайно решать» с Путиным на Валааме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства Владимиром Путиным нет никакой конспирологии и тайн.
Обновлено в 06:03
Экономика

MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин

Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).
Обновлено в 05:48
Происшествия

В офисе «Красного и Белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети гипермаркетов «Красное и Белое» в Челябинске, передает RNS со ссылкой на заявление представителя ритейлера.
Обновлено в 06:30
Политика

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
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Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

Обновлено в 03:26
Общество

Более 400 пилотов отстранили в России от полетов

В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
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Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
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«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
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В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов

Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
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Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Обновлено в 02:57
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