Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»Коммерсантъ вчера в 18:30
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.
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с чего всё началось
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.Коммерсантъвчера в 18:30
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Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле
Эхо Москвывчера в 17:04
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что когда в Донбассе закончится война, то надо будет дать местным жителям возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят.
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В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске
Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.
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Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
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Обновлено вчера в 18:00
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В Анапе врача-реаниматолога обвинили в смерти восьмилетнего ребенка
В Анапе бывшего врача реаниматолога-анестезиолога Детской городской больницы обвиняют в смерти восьмилетнего ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
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«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
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Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
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Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
Специалист Депздрава пояснил, что раны, возникающие у таких больных на нижних конечностях, очень сложно залечиваются.
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Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
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Бизнесмена и экс-чекиста во Владивостоке осудили за раскрытие агента ФСБ
Как пишет "Коммерсант", 8 июля во Владивостоке суд вынес приговор двум бизнесменам-рыбопромышленникам по статье 283 УК - незаконное получение сведений, составляющих гостайну.
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Ливень в Вашингтоне затопил метро и частично Белый дом
Обновлено вчера в 18:18
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45-летний Константин Драчук возглавил АО «ЛГЭК»
Должность гендиректора представила администрация области, после ухода Владимира Башкарева с поста по собственному желанию.
Обновлено в 02:25
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Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
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Лукашенко не планирует «что-то тайно решать» с Путиным на Валааме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства Владимиром Путиным нет никакой конспирологии и тайн.
Обновлено в 06:03
Экономика
MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин
Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).
Обновлено в 05:48
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В офисе «Красного и Белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети гипермаркетов «Красное и Белое» в Челябинске, передает RNS со ссылкой на заявление представителя ритейлера.
Обновлено в 06:30
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Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
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Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено в 03:26
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Более 400 пилотов отстранили в России от полетов
В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
Обновлено в 06:10
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Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
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«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов
Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
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Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57