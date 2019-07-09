Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или AvitoКоммерсантъ 12:47
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Его собеседники также утверждают, что Сбербанк и «Яндекс» недовольны результатами партнерства в рамках онлайн-торговли.
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Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Обновлено в 17:27
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: «„Бавария“ готова приобрести еще одного футболиста топ-уровня»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что клуб планирует приобрести еще несколько футболистов.
Обновлено в 14:40
Экология
Регоператор развенчивает мифы по поводу строительства МЭОКа в хуторе Веселый
Регоператор ГК «Чистый город» и министр ЖКХ областивстретились с жителями Мясниковского района, которые из-за большого количества дезинформации уверены, что на территории МЭОКа будут сжигать мусор, травить население ядовитыми химикатами, да и в целом– МЭОК — это еще одна свалка.
Обновлено в 12:59
Политика
Саакашвили отреагировал на слова о своей причастности к «Рустави 2»
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на свою причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:49
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением
Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Технологии
В прошлом году рынок цифровых камер сократился на 22,2%
Со ссылкой на японское издание Nikkei источник сообщил, что мировой рынок цифровых камер в 2018 году сократился на 22,2%. В пятерку крупнейших производителей вошли компании Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и Olympus.
Обновлено в 16:55
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Футбол
Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать
Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Общество
Работа учителей в школах стала труднее
За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Футбол
Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.
Обновлено в 13:51
Кино
Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки
Обновлено в 15:13
Происшествия
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд
Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44