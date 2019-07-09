Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или AvitoКоммерсантъ 12:47

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Его собеседники также утверждают, что Сбербанк и «Яндекс» недовольны результатами партнерства в рамках онлайн-торговли.
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с чего всё началось
Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет
 The Bell со ссылкой на пять источников.
РБК15:00

Подробнее о событии

Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

News.ru18:34

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Коммерсантъ18:30

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

Эхо Москвы17:04

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правда17:16

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБК15:00

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождь13:13

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbes12:37
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Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

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Карл-Хайнц Румменигге: «„Бавария“ готова приобрести еще одного футболиста топ-уровня»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что клуб планирует приобрести еще несколько футболистов.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Экология

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Регоператор ГК «Чистый город» и министр ЖКХ областивстретились с жителями Мясниковского района, которые из-за большого количества дезинформации уверены, что на территории МЭОКа будут сжигать мусор, травить население ядовитыми химикатами, да и в целом– МЭОК — это еще одна свалка.
Обновлено в 12:59
Политика

Саакашвили отреагировал на слова о своей причастности к «Рустави 2»

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на свою причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:49
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Обновлено в 16:29
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением

Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Космос

Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

Обновлено в 18:26
Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Единоборства

Аскрен: я не помню, что было в октагоне, очнулся уже в больнице

Обновлено в 17:51
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Технологии

В прошлом году рынок цифровых камер сократился на 22,2%

Со ссылкой на японское издание Nikkei источник сообщил, что мировой рынок цифровых камер в 2018 году сократился на 22,2%. В пятерку крупнейших производителей вошли компании Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и Olympus.
Обновлено в 16:55
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Футбол

Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать

Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Общество

Работа учителей в школах стала труднее

За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 19:45
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Футбол

Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.
Обновлено в 13:51
Кино

Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки

Обновлено в 15:13
Происшествия

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Общество

В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
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