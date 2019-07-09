с чего всё началось

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Его собеседники также утверждают, что Сбербанк и «Яндекс» недовольны результатами партнерства в рамках онлайн-торговли.

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Политика Саакашвили отреагировал на слова о своей причастности к «Рустави 2» Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на свою причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2". Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.

Шоу-бизнес Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.

Политика В Тбилиси начались столкновения между митингующими В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.

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